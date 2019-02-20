柏林影展再爆中國干預 《柏林，我愛你》切割艾未未

2019-02-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國挾國內廣大市場與資源優勢，近日已將箝制言論的魔掌正式伸入國際影壇！本月進軍柏林影展的愛情片《柏林，我愛你》（Berlin, I Love You）製片人與贊助者為求參展，選擇聽從策展者暗示，將四年前導演部分片段的中國異議藝術家艾未未所攝短片逕行刪去，進行自我審查的同時，也除去了未來募資及在中國拍片播映的重大包袱。

繼《巴黎，我愛你》、《紐約，我愛你》、《里約，我愛你》、《提比里斯，我愛你》，《柏林，我愛你》為法國電影監製班畢伊（Emmanuel Benbihy）十五年前展開的「愛之城」系列電影最新作品，由十位導演環繞柏林拍攝的十部短片構成，本月八日發行後，艾未未才知他二○一五年參與的片段被刪。

一一年遭中國政府扣押護照的艾未未，與德國有長年合作淵源，當年拍片講述人在德國的六歲兒子與他的父子關係。儘管艾未未那時無法出國，他選擇自身擅長的遠端遙控技術來表達藝術，與人在柏林的德國電影監製克勞森（Claus Clausen）利用Skype通訊，透過柏林波茨坦廣場各大螢幕及艾未未工作室小螢幕進行實時拍攝放映。

克勞森當時點出，這項計畫清楚呈現「愛能克服障礙」的信念，也是當年柏林影展亮點之一。同年七月，艾未未終於取回護照，立刻飛往德國旅居至今。但艾未未萬萬想不到，四年前拍攝的那個橋段，會讓整部片因他的「政治地位」受本屆柏林影展策展方刁難，「有艾未未在裡頭，影片可能永遠不獲接受」；但金主想「確保後續資金」，也怕中國政府禁止規劃中的《上海，我愛你》在中國拍攝，製作團隊最終才選擇讓他參與的短片出局。

無獨有偶，享譽國際的中國導演張藝謀新片《一秒鐘》，十一日也臨時出現「技術原因」，退出本屆柏林影展正式競賽。由於該片故事背景設定在中國文化大革命時期，官方審查控制言論的揣測不脛而走。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/