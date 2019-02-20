川普「牆」渡關山 16州提告

2019-02-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國十六個州的州檢察長在十八日「總統日」（Presidents Day）提出聯邦訴訟，控告總統川普為籌措興建美墨邊境牆的經費而宣布國家進入緊急狀態的決定，既違憲又違法，要求法官下達臨時禁制令，讓川普在訴訟期間無法挪款築牆。川普十九日推文回嗆挨告不意外，並大酸為首的加州高鐵計畫失控，比邊境牆還燒錢。

要求下臨時禁制令 禁挪款築牆

在川普十五日宣布進入緊急狀態後，白宮已打算先挪用八十億美元公帑來築牆，其中包括卅六億軍事建設經費與廿五億反毒經費。提告的十六個州在五十六頁的訴狀中表示，挪用這些已被國會指定用途的經費，違反憲法保障的權力分立；一旦國會通過法案且經總統簽署，總統依據憲法必須「留心該法被如實執行」。此外，美國憲法規定，除非國會撥款，否則禁止財政部支付相關款項。訴狀還說，聯邦政府的數據也證明，美國南方邊境並無必須築牆的國家級緊急情勢。

除馬里蘭州 皆為民主黨主政

十六個提告州包括加州、紐約州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、奧勒岡州與維吉尼亞州，總人口數破億。除馬里蘭州外，均由民主黨主政。被告除川普本人外，還有國防部、財政部、內政部與國土安全部及其主管。為首的加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）說，他們並不想用這種方式來慶祝「總統日」，但本案讓他們不得不表達抗議。

對此，司法部尚未發表評論，川普則在十九日一早推文表示，一如他所料，主張開放邊境的民主黨人及激進左派人士領導的十六個州（原本還筆誤寫成十六座城市），控告他透過宣布緊急狀態來籌措築牆經費，而且「當然是」告到第九巡迴法院。川普批評主導訴訟的加州浪費鉅額公帑興建高鐵，完工日卻遙遙無期；失控又失敗的加州高鐵計畫，不僅成本超支創下世界紀錄，也比迫切需要的邊境牆貴多了。

十六州是向位於舊金山的加州北區聯邦地方法院遞狀，該院法官曾在許多攸關川普政府政策的官司上，作出不利川普政府的判決。該院的上訴法院，即川普推文所指的聯邦第九巡迴上訴法院。至於築牆經費，美墨邊境牆共約需五十七億美元，而加州高鐵據去年三月洛杉磯時報報導，已暴增至七七○億美元。

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