與五角大廈對簿公堂 Anthropic同時協助美國安局部署網攻AI

金融時報報導，AI公司Anthropic向美國國安局派駐工程師協助使用AI工具。（路透）

在美軍1月3日抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅的「絕對決心行動」中，一戰成名的美國人工智慧公司「Anthropic」，與美軍方對AI用途及立場衝突對簿公堂之際，也同時替美國國家安全局（NSA）提供專業人員協助，部署強大AI模型「Mythos」用於網路攻擊行動。

英國「金融時報」揭露，Anthropic已向國安局派駐6名「前線部署工程師」，指導使用Mythos技術，並客製化模型應對特定應用情境。雖然無法得知Anthropic工程師是否協助國安局執行網攻，但一名知情人士指出，在滲透中國或伊朗等國家的網路行動中，Mythos能夠發揮效用。

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「Anthropic」的AI工具「Claude」在美軍對委內瑞拉的行動中扮演重要角色，但Anthropic執行長阿莫戴不願讓軍方不受限制使用AI工具，例如用於監控美國公民和致命自主無人機等技術，雙方對軍事AI觀點產生分歧，使Anthropic成為首家遭列入「供應鏈風險」名單的本土企業，Anthropic因而向法院控告五角大廈。

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