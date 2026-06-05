南韓竟出動警察清場「搶走」投票箱 首爾市民、各大學學生會怒了

南韓國立首爾大學、高麗大學、成均館大學等大學學生會陸續發聲明批評這次地方選舉，要求選務疏失的所有相關過程都應透明公開。（授權自@summekvv社群平台Threads）

昨天（4日）是「六四天安門事件」37週年，南韓竟今天竟爆發選舉管理委員會在沒有搜索票或相關令狀的情況下，派出警察機動隊進入合法抗議現場，為了取走尚未完成選舉程序的選區投票箱，對現場市民動用武力。南韓國立首爾大學、高麗大學、成均館大學等大學學生會陸續發表聲明批評這次韓國地方選舉，要求選務疏失的所有相關過程都應透明公開。

曾短暫及台灣東吳大學就讀、在首爾出生及生活了將近25年的土生土長狎鷗亭洞居民「權」在社群平台Threads說，南韓3日官方證實有14個選區發生了選票不足的窘境，且選舉委員會也正式承認了在那些選區確實少印了選票。然而，在這14個選區當中，竟有13個是特定政黨支持率壓倒性優勢選區。他不經懷疑，「這難道真的只是巧合嗎？」

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「權」指出，奇怪的事情不只這這樁，開票轉播都已經在進行了，結果政府竟然說：「選票會送過來，請繼續完成投票。」這好比考試已經結束、老師正在改考卷時，才說「考卷現在送到了，所以你就在我們改考卷的時候繼續考吧」一樣。他懷疑，「在違反選舉基本原則的情況下進行的選舉，真的能被稱為一場正當、公正的選舉嗎？」

「權」提到，「如果我們總是用『應該沒什麼吧』來安慰自己，把一切都當成偶然，然後輕輕放過，那麼民主就會從那一刻開始崩塌。台灣和南韓，不都是偉大的民主國家嗎？自由與民主，從來都不是免費得來的。這份由先人們的鮮血與眼淚寫成的自由民主，我們必須守護下去。別忘了，昨日的香港，可能就是今日的韓國；而今日的韓國，也可能成為明日的台灣。」配上2019年反送中時香港理工大學拍的照片。

同時，也有首爾市民在Threads發聲，「到現在，我仍然無法相信這一切竟然真的發生在南韓」，寫道「6月3日選舉當天，全國各地都有許多市民因投票紙不足而無法完成投票。尤其是在首爾市松坡區（蠶室一帶），大量選民長時間排隊等待，卻最終因投票紙不足而無法行使投票權。」

首爾市民指出，結果竟然是超過1000名機動隊員與身分不明的警察被部署到現場，強行將市民驅離。他們無法理解，在南韓這樣的自由民主國家，竟然會發生這種事情。許多國民都受到巨大衝擊，甚至有人認為「南韓的民主」已經死亡。

首爾市民說，「那些未能行使參政權、也就是未能完成投票的國民，遭到警察機動隊強行帶離現場。最終，投票箱被政府方面強行奪走了……許多國民對此感到憤怒與震驚，並要求徹底查明事件真相，向人民作出明確交代。然而，南韓的主要電視台與公共廣播媒體，包括 MBC、KBS、SBS，至今仍保持沉默。」

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