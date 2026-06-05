小型飛機克羅埃西亞墜毀　4名奧地利男子喪生

克羅埃西亞官員表示，一架小型飛機今天在北部亞得里亞海（Adriatic Sea）沿岸一座機場附近墜毀，造成4人死亡，死者均為奧地利籍。

法新社報導，克羅埃西亞當局證實其中2名罹難者的國籍，奧地利新聞通訊社（APA）引述該國外交部的消息指出，4名死者均為奧地利公民。

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克羅埃西亞國家航空、海事及鐵路交通事故調查局（AIN）局長胡基克（Alana Vukic）向媒體表示，這架德國註冊的小型飛機當時正從奧地利林茲（Linz）飛往克羅埃西亞西北部伊斯垂亞半島（Istria Peninsula）的梅杜林鎮（Medulin），今天上午於該區墜毀。

克羅埃西亞國營希納通訊社（Hina News Agency）引述胡基克的話報導，4名罹難者均為男性，遺體已從飛機殘骸中移出。

克羅埃西亞國家消防協會稍早在社群媒體貼文表示，事故發生於機場附近，消防人員與緊急醫療團隊已趕抵現場。

胡基克表示，克羅埃西亞國家航空、海事及鐵路交通事故調查局正與奧地利大使館聯繫，將在30天內發布初步調查報告，「我們會與奧地利當局合作」。

她說，調查人員已在現場，由於小型飛機沒有黑盒子，事故發生原因，以及相關情況的調查將持續數月。1150605

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