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    情報體系爆內鬨！路透：CIA停止向國家情報首長提交伊朗關鍵評估

    2026/06/03 18:24 國際新聞中心／綜合報導
    美國國家情報總監加巴德。（法新社檔案照）

    美國國家情報總監加巴德。（法新社檔案照）

    知情人士透露，由於在情報共享及權責範圍上的爭議愈演愈烈，美國中央情報局（CIA）已停止向國家情報首長辦公室（ODNI）提交部分情報評估，其中包括與伊朗戰爭相關的分析。

    路透2日獨家報導，1名美國官員與3名知情人士指出，中情局與ODNI之間的內鬨，已持續1年多，對國家安全分析的合作造成干擾，而歷任總統長期以來正是依賴這些分析，來應對複雜的外交挑戰。由於事涉敏感，這些消息來源皆要求匿名。

    消息人士表示，這場分歧的核心，在於對國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）2025年4月成立的一個工作小組產生衝突。

    其中2名知情人士說，由局長雷克里夫（John Ratcliffe）領導的中情局認為，加巴德的「首長倡議小組」（Director's Initiatives Group）繞過傳統的情報共享與解密協議，行為相當魯莽。ODNI官員則反指中情局一直阻撓該小組獲取情報。

    在美國深陷伊朗衝突，同時還要應對從中國軍事擴張，到俄羅斯對烏克蘭戰爭等一系列國家安全挑戰之際，情報機構之間的合作崩潰，對川普政府而言無疑是一個危險時刻。

    這同時也表明，在2001年「911事件」後所進行的改革，即設立國家情報首長，以協調美國18個情報機構，並未能終結內部失能的狀況。

    在川普首次總統任期擔任副國家情報首長的桑納（Beth Sanner）指出，ODNI本來應該是情報系統的潤滑劑，負責維持情報圈的動脈暢通並消除阻塞，「當你不再扮演這個角色時，就會導致各機構退回各自的封閉管道中，進而為情報失敗埋下伏筆。」

    除了ODNI製作的評估報告外，中情局還有其他管道，可確保包括關於伊朗的情報，送達總統及其他決策者手中。這些情報構成「總統每日簡報」（Presidential Daily Brief）的很大一部分，該簡報是為總統準備的高級機密每日情報彙編。

    4名消息人士透露，跨機構的摩擦，在加巴德於2025年2月上任後不久便開始。她的首波舉措之一，便是對「總統每日簡報」的製作實施更嚴格的控制，而中情局長期以來，在彙編該簡報中一直扮演主導角色。

    中情局大幅削減對加巴德辦公室所產生的評估報告的貢獻，是這兩個機構互不信任所帶來的最嚴重後果之一。中情局過去一直是國家情報會議（NIC）報告的主要貢獻者之一，該委員會是美國頂尖的情報分析機構。這些報告具備相當的分量，尤其是在戰爭期間。

    2名知情人士表示，關於伊朗的評估報告，正是中情局不再定期參與的項目之一；自今年2月以來，美軍一直在伊朗進行戰鬥。消息人士指出，中情局與ODNI現在基本上，如同兩個獨立的分析機構各自運作。

    消息人士透露，去年中情局曾為了回應兩個機構之間的摩擦，停止在其控制的內部情報圈，分發服務上發布NIC的報告，短暫限制這些分析產品的可接觸性。1名美國官員則低調表示，這些報告當時僅因「處理問題」，而被扣留「幾個小時」。

    加巴德上週以夫婿生病為由，宣布將於6月30日卸任情報首長一職。川普則在2日宣布，任命聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）為代理國家情報首長。

    美國中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）。　（法新社資料照）

    美國中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）。　（法新社資料照）

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