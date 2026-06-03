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    回應美軍空襲行動 伊朗嗆：會以飛彈、無人機「洪流」反擊

    2026/06/03 18:13 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊在社群平台發文警告，不論是在談判中或者是在停火過程中，都不會任由美國「得寸進尺」。（美聯社檔案照）

    伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊在社群平台發文警告，不論是在談判中或者是在停火過程中，都不會任由美國「得寸進尺」。（美聯社檔案照）

    美國和伊朗2日再爆發攻擊行動後，伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）3日警告，若美國恢復攻擊伊朗，伊朗將以更多飛彈和無人機的「洪流」回應。

    法新社、土耳其媒體「今日土耳其」（Türkiye Today）3日報導，雷札伊在社群平台發文警告，不論是在談判中或者是在停火過程中，都不會任由美國「得寸進尺」，任何對伊朗的攻擊行動都將招來強力回應，「對每一次開火、每一次攻擊的回應，會是飛彈和無人機的洪流」、「侵略者將迅速受到懲罰」。

    這項警告是在美軍攻擊一艘伊朗油輪，以及空襲伊朗葛希姆島（Qeshm island）後發出。美軍的攻擊引發伊朗對科威特與巴林發動攻擊報復。

    美國中央司令部2日表示，成功擊退伊朗一連串針對科威特和巴林的飛彈、無人機攻擊，並對葛希姆島發動空襲，「2枚朝科威特發射的伊朗飛彈未能命中目標或者中途解體，3枚瞄準巴林的飛彈，被美國和巴林聯合防空部隊攔截」。

    科威特軍方3日表示，伊朗來襲的無人機攻擊科威特國際機場第一航廈，導致建築物受損、人員受傷。科威特國防部發言人阿特萬准將（Saud Abdulaziz Al-Atwan）批評這次攻擊行動，是「伊朗的犯罪侵略行為」。

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