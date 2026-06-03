科威特機場遭襲證實平民1死 伊媒稱與美停火溝通已暫停

科威特國際機場於6月1日依分階段計畫恢復營運，伊朗3日對機場旅客航廈發動無人機攻擊後，當局宣布暫停商業航班起降。（法新社）

科威特國際機場3日遭伊朗無人機重創的襲擊案，證實已奪去首條平民人命，導致波斯灣空運全面癱瘓。根據《美聯社》報導，這起針對民用機場第一航廈的精準打擊已造成至少1人死亡、多人受傷，且爆發之際，伊朗半官方通訊社披露德黑蘭已全面終止與美伊停火協調員的接觸，使瀕臨崩潰的和平談判正式陷入冰封。

科威特國防部發言人奧泰比（Saud Abdulaziz Al-Otaibi）指出，多架敵方無人機直接命中剛重啟2日的第一航廈，造成建築嚴重毀損與人員死傷，科威特航空已宣布無限期停飛。美國中央司令部證實，伊朗在發射無人機的同時，還向科威特發射2枚中程飛彈但均在半空解體，另有3枚朝美軍第五艦隊總部巴林發射的飛彈遭到美巴聯軍成功攔截。

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伊朗要求先解決以黎衝突 拒絕與中介人進行接觸

伊朗半官方的《法斯通訊社》（Fars News Agency）證實，德黑蘭已暫停與停火中介人的所有聯繫，要求美方先強制落實以色列與真主黨在黎巴嫩的停火。對此，美國總統川普在社群媒體反駁該報導為不實謠言，宣稱美伊私下溝通每日均在持續進行，並公開向德黑蘭發出警告，強調現在已是伊朗做出抉擇並簽署協議的最後時刻。

鑑於交火在波斯灣地區急劇升級，阿拉伯聯合大公國資深外交官加爾加許（Anwar Gargash）公開呼籲，各盟國應針對伊朗建立統一且堅定的共同防衛立場。伊朗外交部發言人巴格埃（Esmail Baghaei）則反駁指出，美方在談判中不斷改變原有立場，導致雙方完全是在極度缺乏互信的氛圍下進行磋商。

美國中央司令部與伊朗國防部目前均未對此次空襲是否宣告雙邊停火協議正式終止，發表進一步的官方聲明。

科威特市一棟建築在無人機攻擊後陷入火海、濃煙竄升。（路透）

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