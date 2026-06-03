南非排外示威升溫！逐戶搜索外國人驅逐 這2國安排撤僑

開普敦120公里外的斯坦福鎮，外籍人士2日因遭威脅，連夜離開居住地。（法新社）

南非爆發排外暴力活動，南部沿海城市有數百名外籍人士表示，當地反移民者挨家挨戶上門警告外國人離開該國，他們因擔心性命安危，一度躲進山區灌木叢避難。莫三比克、迦納政府均已因此安排撤僑。

法新社3日報導，這批以來自馬拉威和莫三比克等國為主的外國人，上週末就逃離住處，先躲在山區過了幾個晚上，之後設法到社區中心避難。在開普敦東南方約110公里的小漁港干斯拜（Gansbaai），莫三比克籍男子貝洛伊（Thomas Vincent Baloyi）說，有當地人上門告訴他：「你是外國人，不屬於南非，你必須滾。」

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32歲的貝洛伊已在南非生活將近16年，從事建築和園藝工作。他表示，當時他告訴對方，自己是持有合法文件在南非定居，但是「他們不想知道」，「他們像趕狗一樣把我們趕走⋯⋯這不公平，我也是人」。他說他和其他人在灌木叢裡躲了一整夜，直到清晨6時才離開。

干斯拜地方議員諾馬蒂蒂（Msa Nomatiti）表示，一批當地人週一在一處非正式聚落攻擊外國人，其中有的逐戶搜索，「他們把人從屋裡拖出來，不管你是合法還是非法，他們說，不想要任何外國人在這裡」，他並指稱，挨家挨戶搜尋外籍人士的團體有警方陪同。

離開普敦更近的另一個沿海小鎮克萊恩蒙（Kleinmond），也有將近100名外國人在當地社區中心尋求庇護，其中多數為馬拉威人。馬拉威人馬克森（Michael Markson）說，當地也有人逐戶搜查外國人，上週六房東要求非南非籍房客立刻離開。

這波反移民示威由幾個邊緣團體挑起，指控非法外國移民犯罪、搶走當地人就業機會和資源；其中一個反移民團體定出6月30日期限，要求非法移民離開南非後，多地就接連傳出小批民眾手持鞭子、棍棒，有時甚至有人拿著斧頭上街，執行前述通牒。

這幾週來的反非法移民示威，多為小規模活動，但是上週末在南部沿海城鎮莫塞灣（Mossel Bay）演變成暴力事件，55間棚屋遭縱火。南非警方表示，有2名莫三比克人喪生，但是警方未將這兩人的死亡，與數小時前反非法移民遊行關聯。

莫三比克政府表示，有5名該國公民因「排外攻擊的直接後果」喪生，約300人已於上週六逃回國，未來還會有數百人返國。這些死亡事件若經確認，將是南非這次新一波反移民示威中，首傳死亡事件。

迦納政府已安排班機接回300名公民，另有數百人預計本週末離開；奈及利亞也宣布將安排緊急撤僑班機。

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