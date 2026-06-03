中國驅逐紐時記者 矢板明夫憶親身經歷：恐懼促使人們自我審查

媒體報導，中國近期因不滿紐時專訪總統賴清德，而驅逐了紐時中國特派員王月眉。（美聯社資料照）

媒體報導，中國近期因不滿紐約時報專訪總統賴清德，而驅逐了紐時中國特派員王月眉（Vivian Wang）。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，美中之間因為王月眉遭驅逐，再度掀起一場新聞自由風波，也讓他憶起過去派駐北京時，親睹中國打壓新聞自由的手段；矢板明夫直言，人們不應只專注中國的物質發展，卻忽略其真實面貌、甚至回頭貶低台灣，「中共是一個缺乏安全感、缺乏自信的政權，對任何不受控制的聲音都感到恐懼。」

矢板明夫2日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，事件起因是2025年底，紐約時報在一場峰會中播出對總統賴清德的預錄專訪。主持人在節目中直接把台灣稱為「國家」，賴清德也談到中國軍事擴張對區域安全造成威脅。幾個月後，北京沒有鎖定節目製作團隊，而是把怒氣發洩到該報駐北京記者的身上。

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今年2月，紐約時報駐北京記者王月眉遭要求離境。這位華裔美國記者在芝加哥郊區長大，畢業於耶魯大學，自2020年起派駐北京，報導中國疫情、社會變遷、言論審查與新疆議題；今年5月，美國則驅逐了1名新華社記者作為對等反制措施。

矢板明夫表示，很多人看到這則新聞，會覺得這又是中國打壓新聞自由的一個案例，但對他來說，感受不太一樣。「因為，我曾經作為外國媒體記者在北京生活10年。」

他回憶稱，在中國超過3000個日子裡，每天都會感受到各種看不見的壓力。包括重要國際會議的記者證可能突然被取消；前一天答應受訪的人，隔天電話就不接；隨時可能被叫到宣傳部、外交部、公安單位「聊一聊」，名義上是溝通，實際上是警告；去敏感地區採訪，永遠有人跟蹤。

矢板明夫說，「遇到這些事情，一開始令人憤怒，後來變成疲憊，再來是恐懼。最後，很多人開始自我審查。中國打壓新聞自由最厲害的地方，不是直接封住你的嘴，而是讓你慢慢學會少說、少問、少碰。」

然而，矢板明夫強調，近年中國言論環境還在持續惡化。但諷刺的是，很多長期生活在自由社會的人，卻對這一切視而不見。

他指出，有些人去了幾趟上海、深圳，看了高鐵、無人商店、行動支付，就開始說「中國進步太多了」、「民主太亂了」、「中國其實沒那麼可怕」。完全沒意識到自己看到的只是「櫥窗」而已。

矢板明夫直言，真正的中國，是一個會把外國記者驅逐出境、把採訪對象嚇到關機、把壓力變成日常空氣的國家。「因為中共是一個缺乏安全感、缺乏自信的政權，對任何不受控制的聲音都感到恐懼。」

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