聖嬰現象要來了！WMO宣布：今夏發生機率80％ 威力恐偏強

世界氣象組織（WMO）今（2日）宣布，今夏發生聖嬰現象機率高達8成，強度可能達到「中等以上」。（法新社）

世界氣象組織（WMO）今（2日）宣布，今夏發生聖嬰現象機率高達8成，強度可能達到「中等以上」，全球恐面臨更嚴峻的熱浪、乾旱與強降雨威脅。

世界氣象組織今宣布，4月底至5月中旬，中、東部赤道太平洋的海面溫度已接近聖嬰門檻，6月至8月期間發生聖嬰事件的機率高達80%，聖嬰現在持續到至少11月的機率接近或高於90%。雖然聖嬰峰值強度與時間仍有不確定性，但多數預報模式顯示，這次至少會達到中等強度，甚至可能偏強。

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未來幾個月發生極端天氣的風險增加，6月至8月，全球幾乎各地氣溫預測都將高於平均。

每一次聖嬰事件都各不相同，但通常會使南美洲南部部分地區、美國南部、非洲之角部分地區及中亞降雨增加；同時，中美洲、南美洲北部、加勒比海、澳洲、印尼及南亞部分地區則可能出現較乾燥的天氣。

在北半球夏季期間，聖嬰造成的暖水可能助長中太平洋及東太平洋的颶風發展；但同時也會抑制大西洋盆地的颶風形成。

WMO秘書長紹洛（Celeste Saulo）表示：「我們需要為一場可能偏強的聖嬰事件做好準備。這將加劇乾旱與強降雨，並提高陸地與海洋熱浪風險。最近一次2023至2024年的聖嬰，是有紀錄以來最強的5次之一，也對2024年創紀錄的全球高溫產生影響。」

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