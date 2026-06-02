搶救出生率 中國投入育兒補貼資金4600億元

中國少子化嚴重，財政部近期下達2026年育兒補貼資金人民幣999億元。示意圖。（法新社檔案照）

為鼓勵生育，中國財政部近期下達2026年育兒補貼資金人民幣999億元（約新台幣4600億元），年增10.6%，支持各地為符合條件的嬰幼兒發放育兒補貼。預計全年各級財政共安排補貼資金約1100億元。

新華社報導，據相關管理規定，各級衛生健康部門負責育兒補貼審核發放的組織實施，原則上每季至少集中發放一批；上個季度審核通過的申請，應當於本季末前發放到位。

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據中國國家統計局今年1月公布數據，中國2025全年出生人口僅792萬人，出生率僅千分之5.63，創1949年中共建政以來新低，與2024年出生人口954萬人相較，更被形容為斷崖式下跌。截至2025年底的中國總人口為14億489萬人，較2024年底減少339萬人。

為了鼓勵生育，中國國務院2025年7月發布「育兒補貼制度實施方案」，對符合法律規定生育的3歲以下嬰幼兒發放補貼，按年發放，基礎標準為每孩每年3600元，至其年滿3歲。2025年1月1日及以後出生的嬰幼兒，可連續申領3年補貼，共計1萬800元。

21世紀經濟報導指出，中國財政部社會保障司司長郭陽2025年8月在國新辦發布會上曾表示，對於發放國家基礎標準補貼所需資金，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約90%。2025年中央財政安排育兒補貼補助資金900億元左右，地方總體將安排100億元左右，育兒補貼一年支出規模合計在1000億元左右。

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