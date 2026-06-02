跨性別者泰國飯店浴血求救！控遭中國男軟禁施暴 嫌犯秒搭機逃離喊冤

泰國芭達雅跨性別女子「Bell」慘遭中國男子囚禁施暴、全身是血，然而嫌犯已搭機返回中國。（本報合成，擷取自受害人臉書）

泰國芭達雅近日驚傳一起嚴重的暴力傷害事件。一名24歲跨性別者「Bell」遭22歲中國籍陳姓男子囚禁在飯店房間內，並毆打成重傷，臉部、手腕及腳踝多處撕裂傷，縫合共達30針以上。嫌犯犯案後已逃離泰國返回中國，警方正蒐集證據申請逮捕令。

受害者Bell於5月25日在臉書公開自己滿身是血、神情痛苦的照片，以及自己躺在床上向陳男求饒的影片，他在文中憤怒直呼：「無論發生什麼事，我一定會追究到底！」畫面顯示，房內留有極為激烈的打鬥痕跡，物品散落一地、梳妝台鏡面與玻璃瓶碎滿地，潔白的床單上更留有大片駭人的噴濺血跡。

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Bell透露，自己被陳男關在飯店房間內不准離開，還動手實施嚴重毆打。嫌犯甚至在情緒失控下將房內的玻璃物品與梳妝台打碎，持玻璃碎片攻擊他，造成臉部縫合了18針，手腕縫合8針、腳踝縫合4針。

Bell當時冒死設法打開房門向趕來的友人求救，才在友人協助下脫困，否則後果不堪設想。他心痛表示，自己站出來發聲是為了給大眾警示，因為過去已有多名女性及跨性別者曾向泰國警方報案，指控遭遇中國男子以極其類似的殘暴手法暴力傷害。

飯店員工驚恐回憶，陳男是在5月23日入住，原定25日退房。案發當日上午，就看到Bell全身是血、驚慌失措地衝下樓向櫃台求助，後續由友人陪同送醫並報警。警方初步調查研判，嫌犯可能是在得知受害人為跨性別者而非生理女性後，雙方爆發爭執，最終演變成暴力攻擊。

報導指出，嫌犯在行兇後收拾行李透過飯店逃生梯潛逃，警方與移民局查證後確認，他在受害人完成報案前，就已搶先一步從曼谷素萬那普機場搭機離境、徹底逃回中國。

然而，涉案陳男事後出面回應，指控Bell起初在交談中自稱是女性，並提出以3000泰銖提供性服務，雙方溝通後砍價到1000泰銖，但在飯店見到Bell本人後發現對方不是自己想像中的那樣，於是請他離開。

陳男聲稱，Bell被拒絕後竟然叫來多位友人對他勒索錢財，並威脅如果不給錢就要損壞酒店財物。陳男強調自己拒絕了對方的勒索，這導致Bell憤而砸毀房間內的物品，包括鏡子和多個玻璃杯，甚至試圖毆打他，最後在衝突中自己受傷流血。為了避開更進一步的衝突，他才決定搭機返回中國。

目前泰國警方正持續彙整飯店監視器畫面、現場血跡與玻璃等微物證據、證人證詞及醫療驗傷單，並著手向芭達雅法院正式申請逮捕令，後續透過司法程序追究嫌犯責任。

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