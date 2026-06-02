匈牙利前朝總統蘇尤克拒辭職 新總理擬修憲清算

匈牙利新任總理馬格雅（Peter Magyar）。（法新社）

匈牙利新任總理馬格雅（Peter Magyar）週一（1日）表示，若親奧班（前總理）的總統蘇尤克（Tamas Sulyok）堅持拒絕辭職，政府將利用國會修憲等法律程序強制將其解職。

據《路透》報導，馬格雅領導的「尊重與自由黨」（Tisza）在今年四月的大選中勝出，終結前總理奧班長達十六年的執政，並承諾撤換奧班時期任命的多位關鍵公職官員。馬格雅指出，他已在與蘇尤克會面時發出最後通牒，若其不主動退位，將啟動立法程序迫使其退位。

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馬格雅政府目前在國會握有超過三分之二的絕對多數，因此計畫透過直接修改憲法，強行迫使蘇尤克離職。馬格雅指出，立法程序大約需要一個月的時間，並表示，將清除所有在奧班統治時期的「破壞法治與民主的傀儡」

對此，現年70歲的蘇尤克透過臉書發文反擊，明確表示拒絕辭職，並警告馬格爾的法律行動將引發憲政危機，不僅會加劇匈牙利社會對立，更將重創匈牙利民主的國際聲譽。奧班所屬的「青年民主黨」（Fidesz）亦反批馬格雅提出「非法最後通牒」，強調蘇尤克依法任期至2029年，不容被免職。

匈牙利總統雖屬象徵性的虛位元首，但仍擁有將法案退回國會或提交憲法法院審查的權力，恐阻礙新政府的改革議程。

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