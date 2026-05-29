美國公民有「伊波拉風險」送肯亞隔離 當地反彈、高等法院擋下

剛果民主共和國在一處社區張貼防範伊波拉病毒傳播的海報。（法新社）

非洲剛果民主共和國爆發新一波伊波拉疫情，美國政府28日表示，將在肯亞隔離有暴露於病毒風險的美國公民。但是這項作法29日遭肯亞高等法院擋下。

美聯社、路透報導，奈洛比高等法院29日下令，在下週二開庭審理反對者提出的聲請案前，暫緩美國在肯亞設立伊波拉隔離設施的計畫。白宮28日證實，美國將在肯亞設立一座設施，隔離在海外期間有暴露於伊波拉病毒風險的美國公民，若他們出現感染症狀，將送往第三國治療，不會送回美國。

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這座設施將設於肯亞南紐基（Nanyuki）萊基皮亞空軍基地（Laikipia Air Base），由該基地的美國醫療人員管理。美國國務卿魯比歐28日與肯亞總統魯托（William Ruto）通電話，表示華府打算提供1350萬美元，資助肯亞防範伊波拉。

法新社引述一名美國官員說法，在該設施隔離者若出現症狀或檢測出陽性反應，在「他們被送到歐洲的專門中心前」，將在該設施治療。另一名美國官員說，華府已與魯托討論過，肯亞當局就該計畫向華府「預先批准」。不過，肯亞政府僅揭露與美方討論支援防範伊波拉疫情，但是未說明隔離設施問題。

這項隔離計畫引發肯亞當地團體反彈。捍衛肯亞憲法的非營利組織「憲法研究所」（Katiba Institute），以及肯亞律師公會（Kenya Law Society），以公共衛生風險和欠缺民眾意見參與為由，分別訴請法院廢除任何美國、肯亞政府之間針對該計畫已簽署的任何協議。

肯亞醫師聯盟28日也已發出通知，若該國推進這項安排，將罷工48小時。該聯盟表示，美國很清楚表明，不會讓伊波拉進入他們的土地，因此，肯亞也不應該成為另一個「傾倒場」。

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