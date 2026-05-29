中國只派學者出席香格里拉對話 澳防長嘆：北京錯失溝通機會

中國國防部長董軍連兩年缺席「香格里拉對話」，由共軍國防大學教授孟祥青（中）率代表團與會。（法新社）

亞洲最大國防論壇「香格里拉對話」今天登場，中國卻僅派學者出席。澳洲國防部長馬勒斯表示，目前各國正需要北京提供更多「戰略安心」，中國因此錯過了溝通機會。

為期3天的年度「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）在新加坡舉行，中國國防部長董軍連續第2年缺席，北京僅派出由共軍國防大學教授孟祥青率領、以解放軍專家和學者為主的代表團參加。

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其他國家則多是由國防首長出席，除了馬勒斯（Richard Marles）以外，包括美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、日本防衛大臣小泉進次郎及法國、英國、馬來西亞和菲律賓等國的國防部長都前來參加。

馬勒斯在論壇正式揭幕前接受路透社訪問時表示，對世界各國國防部長和決策官員來說，香格里拉對話提供「難得機會」來交流想法及發展關係；而過往中國的參與「是我們所歡迎的。有機會和中國接觸很重要」。

他進一步指出，「我們已見到中國正在進行第二次世界大戰結束以來全球最大的傳統軍事擴張，同時卻未提供其他國家戰略安心」。

馬勒斯直言：「以規則為基礎的全球秩序正在印太地區面臨壓力。」他所說的秩序，指的是二戰後國際建立的共同法律、協議和機制。

馬勒斯表示：「現在是我們要去關注我們在世界各地關係的時刻。要與有共同點的對象在可合作方面發展關係，且只要有機會就付諸行動。」例如澳洲正在擴大與亞太各國的防務合作。

至於伊朗戰爭引發外界擔心美國對亞洲的注意力分散，馬勒斯則說：「我們見到美國對印太地區依舊非常投入。就我們而言，與美國的同盟關係絕對是我國國家安全的基石。」

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