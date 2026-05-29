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    黑手黨「最後的教父」大祕寶找到了！義全球追查 沒收75億資產

    2026/05/29 11:12 即時新聞／綜合報導
    義大利警方宣布，查獲已故黑手黨老大、被稱作「最後的教父」的德納羅身前所藏匿的龐大資產。（路透）

    義大利警方宣布，查獲已故黑手黨老大、被稱作「最後的教父」的德納羅身前所藏匿的龐大資產。（路透）

    義大利黑手黨老大、被稱作「最後的教父」的德納羅（Matteo Messina Denaro）2023年被捕，隨後因癌症逝世，德納羅病逝後，其身前所藏匿的龐大資產成為外界關注的焦點；現義大利警方宣布，查獲了價值超過2億歐元（約新台幣75億元），其資產遍布全球。

    綜合外媒報導，義大利警方宣布，已故黑手黨老大德納羅所留下的巨大遺產已經被查扣。義大利當局展開跨國行動，動員超過150多名員警追查，使用無人機和熱成像掃描器搜尋隱藏的現金，以及部署專家追蹤數位錢包和加密貨幣。

    整個行動涉及安道爾、開曼群島、直布羅陀、黎巴嫩、盧森堡、摩納哥、西班牙、瑞士以及義大利本土等地，目前已有3人在此案中遭到逮捕。

    這些資產是德納羅40多年來犯罪的不法所得，義大利反黑手黨檢察官辦公室主任梅利洛（Giovanni Melillo）稱這次行動具有戰略意義，不僅僅是為了追回現金。「此舉也是為了阻止一個幾年前還存在的犯罪組織重建」。

    德納羅被指控參與了至少50起謀殺案，他甚至曾自誇，光是他殺的人，屍體就能填滿整座墓園。2002年，德納羅在一場缺席審判中，因親自行凶、教唆殺害數十人，被判處無期徒刑。由於黑手黨首領相繼離世，義媒便將德納羅稱作「最後的教父」（the last Godfather）。

    2023年1月，德納羅在西西里島1間私人診所接受治療時被捕，但同年9月在接受結腸癌治療期間去世。

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