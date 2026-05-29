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    首頁 > 國際

    畫面曝光！藍色起源火箭測試發生劇烈爆炸

    2026/05/29 11:05 編譯謝宜哲／綜合報導
    太空公司藍色起源研發的1枚巨型火箭28日在美國州卡納維爾角的發射場進行測試時發生爆炸。（擷自X@SawyerMerritt）

    太空公司藍色起源研發的1枚巨型火箭28日在美國州卡納維爾角的發射場進行測試時發生爆炸。（擷自X@SawyerMerritt）

    太空公司藍色起源（Blue Origin）研發的1枚巨型火箭28日在美國佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）的發射場進行測試時發生劇烈爆炸。藍色起源強調，所有人員都安然無恙。

    根據《法新社》報導，藍色起源當時正在對新格倫（New Glenn）火箭進行測試，但在熱火測試（hotfire test）過程中遇到異常情況。相關影片顯示，火箭底部冒出濃煙，隨後燃燒成巨大火球。

    熱火測試是指在引擎或推進系統固定在地面測試台的情況下，注入推進劑並點火運行，以驗證其實際運作性能與安全性的測試。

    藍色起源表示，雖在實驗中遭遇異常情況，但所有人員都已確認安全。

    佛州共和黨眾議員哈里多波洛斯（Mike Haridopolos）的選區包括卡納維爾角。他在X上指出，已就這起爆炸事件與美國航太總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）取得聯繫。

    哈里多波洛斯說「我慶幸沒有人員傷亡報告，並感謝迅速行動的緊急人員、工程師和發射團隊。」

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