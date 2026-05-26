山西礦坑爆炸瞬間曝！2套圖紙應付檢查 坑壁做假門偷採礦扯翻

山西礦坑爆炸瞬間曝！2套圖紙應付檢查 坑壁做假門偷採礦扯翻2026/05/26 13:24 即時新聞／綜合報導
中國山西省通州集團留神峪煤礦場22日晚間發生嚴重氣爆，官方通報傷亡數字為82死、128傷、2失蹤。（美聯社）
中國山西省通州集團留神峪煤礦場22日晚間發生嚴重氣爆，官方通報傷亡數字為82死、128傷、2失蹤；氣爆瞬間影片也曝光，同時該礦場總總離譜行徑也一一被揭露。
綜合中國媒體報導，山西留神峪煤礦22日晚間發生爆炸，造成至少82人罹難，是中國17年來最嚴重的礦災，中國官媒曝光坑道內氣爆瞬間的監視器畫面，1名倖存礦工表示：「聽到一聲爆炸後，衝擊波把所有人都震倒在地，我們當時都不知道發生了什麼事。」
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現留神峪煤礦場總總離譜行徑一一被踢爆，除了當時礦坑內實際247人僅124人登記外，礦坑還備有2套平面圖、2套監控系統，1套用來應付檢查，另1套才是真實生產，藏匿真實礦產量來逃稅。
留神峪煤礦場甚至用鋼絲網、蛇皮袋噴漿，製作了外觀酷似岩壁的假門，平常就是1扇門，遇到檢查時洞口通風報信，裡面把門一關，用煤灰一抹，跟礦壁顏色一樣。許多礦工人都是外包人員，發薪與保險都不歸礦場方管理。
中國網友紛紛痛批：「這些問題是所有煤礦常態化操作呀，都形成產業鏈了。」中國國務院已經介入調查，稱將徹底查清這次特大事故的原因。
???????? the moment of the gas explosion that killed 82 with 2 missing and 128 injured （according to state media） at the Liushenyu （留神峪） coal mine in Qinyuan County （沁源县）, Changzhi, Shanxi province, on May 22.— Byron Wan （@Byron_Wan） May 25, 2026
The mine is operated by Shanxi Tongshou Group （山西通洲集团）. pic.twitter.com/wU4t4C6lOb