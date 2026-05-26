山西礦坑爆炸瞬間曝！2套圖紙應付檢查 坑壁做假門偷採礦扯翻

中國山西省通州集團留神峪煤礦場22日晚間發生嚴重氣爆，官方通報傷亡數字為82死、128傷、2失蹤。（美聯社）

中國山西省通州集團留神峪煤礦場22日晚間發生嚴重氣爆，官方通報傷亡數字為82死、128傷、2失蹤；氣爆瞬間影片也曝光，同時該礦場總總離譜行徑也一一被揭露。

綜合中國媒體報導，山西留神峪煤礦22日晚間發生爆炸，造成至少82人罹難，是中國17年來最嚴重的礦災，中國官媒曝光坑道內氣爆瞬間的監視器畫面，1名倖存礦工表示：「聽到一聲爆炸後，衝擊波把所有人都震倒在地，我們當時都不知道發生了什麼事。」

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現留神峪煤礦場總總離譜行徑一一被踢爆，除了當時礦坑內實際247人僅124人登記外，礦坑還備有2套平面圖、2套監控系統，1套用來應付檢查，另1套才是真實生產，藏匿真實礦產量來逃稅。

留神峪煤礦場甚至用鋼絲網、蛇皮袋噴漿，製作了外觀酷似岩壁的假門，平常就是1扇門，遇到檢查時洞口通風報信，裡面把門一關，用煤灰一抹，跟礦壁顏色一樣。許多礦工人都是外包人員，發薪與保險都不歸礦場方管理。

中國網友紛紛痛批：「這些問題是所有煤礦常態化操作呀，都形成產業鏈了。」中國國務院已經介入調查，稱將徹底查清這次特大事故的原因。

???????? the moment of the gas explosion that killed 82 with 2 missing and 128 injured （according to state media） at the Liushenyu （留神峪） coal mine in Qinyuan County （沁源县）, Changzhi, Shanxi province, on May 22.



The mine is operated by Shanxi Tongshou Group （山西通洲集团）. pic.twitter.com/wU4t4C6lOb — Byron Wan （@Byron_Wan） May 25, 2026

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