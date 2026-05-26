南韓在野黨造勢 對女學生說「這裡有很多帥歐巴」引爭議

南韓國民力量國會議員金玟甸．陪同黨內候選人掃街時，對女學生喊著「這裡有很多帥歐巴」引發爭議。（圖擷自「 김민전TV」YT頻道）

南韓最大在野黨國民力量國會議員金玟甸，25日陪同黨內釜山北區甲選區國會議員補選60歲候選人朴敏植造勢，孰料金玟甸竟對路上遇到的女學生喊著「這裡有很多帥歐巴」，引發不小的爭議。

據《YTN》報導，金玟甸當時正和朴敏植在釜山北區萬德洞掃街拜票，對面走來好幾名女學生，她們在看到造勢人群後猶豫著不敢過去，金玟甸見狀便招呼女學生「妳們好，這裡有很多英俊的歐巴喔。」

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女學生後續在造勢團隊攝影師示意可以直接通過後，才遮住臉龐慌忙地跑過鏡頭，不過，「歐巴」是南韓女性對胞兄或年長男性的較親暱稱呼，因此金玟甸的言論讓外界覺得不妥。

對此，金玟甸強調自己是想要讓女學生不要害怕，絕對沒有將朴敏植本人稱呼為「歐巴」，她將對媒體的虛假報導提出申訴。

據了解，南韓執政黨共同民主黨黨代表鄭清來，本月初陪同釜山北區甲選區國會議員補選黨內候選人河丁友掃街時，也曾要求小學1年級女童稱呼將近50歲的河丁友為「歐巴」，在引發批評後已道歉。

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