將郵輪自助餐帶回房間吃 恐面臨2000多元清潔費

歌詩達郵輪近期通知旅客，如果將自助餐食物帶回房間，可能會面臨60歐元的清潔費；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

一家郵輪公司正警告旅客不要將自助餐點帶回房間，並威脅將對此行為處以罰款。

《紐約郵報》報導，根據郵輪部落格Crew Center的撰文，歌詩達郵輪（Costa Cruises）近期通知旅客，如果將自助餐食物帶回房間，可能會面臨60歐元（約新台幣2200元）的清潔費。

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這家隸屬於嘉年華集團（Carnival Corporation）的郵輪公司告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），「旅客的安全與福祉是我們的首要任務。」

歌詩達郵輪的發言人表示：「在少數特定的航程中，我們分享了船上公告作為預防和威嚇措施，這符合我們現有的政策，旨在鼓勵旅客表現出負責任的行為」，並補充說：「歌詩達郵輪將繼續致力於確保所有船上旅客獲得高品質、安全且愉快的體驗。」

Crew Center指出，通知信中提到，「只有接受過衛生與清潔程序培訓的客房服務人員，才被允許將食物運送並遞送到旅客客艙。」該部落格稱「所有食物必須在指定的用餐區域內內用。」

Instagram帳號unrealcruises的一則貼文，郵輪旅客對這項政策展開了辯論。

一名網友認為「不怪郵輪公司實施某些規定。我最討厭看到的事情之一，就是房間門口的走廊上放著盤子和杯子。如果你把它們帶到那裡，就拿回去，或者乾脆在用餐區吃！」

另一位網友說：「我不怪郵輪公司，如果你打算去自助餐廳拿食物，就把髒盤子帶回自助餐廳。我的意思是，試著保持一些水準。」

也有網友持反對意見，「我絕不可能付那筆罰款。我每天早上都會把食物帶回來，讓我的妻子在床上吃早餐。誰在乎你在哪裡吃？尤其是原先就包含在費用內的食物。」

還有網友說「我們喜歡把食物和咖啡帶到我們安靜的陽台上享受」另一人附和道「郵輪公司的問題已經夠多了，不需要再增加更多收費。」

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