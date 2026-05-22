雙俄聯合演習大秀核武肌肉 普廷重申核彈為「極端手段」

俄羅斯與白俄羅斯在核武演習中試射「亞爾斯」洲際彈道飛彈。（歐新社）

俄羅斯與鄰國白俄羅斯19日起舉行為期3天的聯合核武演習。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日透過視訊電話，與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）討論此次軍演。普廷表示：「使用核武是確保我們兩國國家安全的極端且例外的手段。」

美聯社報導，俄羅斯國防部表示，此次演習動員6萬4000名兵力、200多輛飛彈發射車、140多架軍機、73艘水面艦艇以及13艘潛艦，其中8艘配備搭載核彈頭的洲際彈道飛彈。演習重點在於「在面臨侵略威脅下，核武部隊的整備與使用」。

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此次演習也演練俄軍與白俄部隊的合作，白俄境內已部署俄國核武器，包括具核打擊能力的「榛果樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈系統。

除了配備核彈頭的陸基與潛射洲際彈道飛彈（ICBM）外，演習還展示各式各樣的短程與中程武器。

與能夠摧毀整座城市的洲際飛彈不同，用於戰場打擊敵軍的戰術核武威力較小，包括空投炸彈，以及用於短、中程飛彈和火砲彈藥的核彈頭。

俄國國防部表示，俄國武裝部隊試射「亞爾斯」（Yars）和「藍天」（Sineva）洲際彈道飛彈，以及海基「鋯石」（Zircon）和空射「匕首」（Kinzhal）中程飛彈，並強調所有飛彈均命中指定目標。白俄軍隊則在俄國境內試射一枚「伊斯坎德」（Iskander）短程彈道飛彈。

自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，普廷多次提醒世界莫斯科的核武實力，試圖藉此嚇阻西方國家加強對基輔的支持。2024年，克里姆林宮通過修訂版的核武準則，聲稱任何國家在擁核國支持下對俄國發動的傳統武力攻擊，都將被視為對俄國的聯合攻擊，顯然旨在阻止西方允許烏克蘭使用長程武器打擊俄國。

該修訂版準則也將白俄納入俄國的核保護傘之下。普廷曾表示，莫斯科將保留對部署在白俄境內核武的控制權，但若發生衝突，將允許這個與烏克蘭及北大西洋公約組織（NATO）成員國拉脫維亞、立陶宛和波蘭接壤的盟國選擇打擊目標。

這場演習正值烏克蘭無人機攻擊激增之際，包括針對莫斯科郊區的打擊，造成3人死亡，並損毀多棟建築物與工業設施。這波攻擊使得克里姆林宮官員更難將這場已進入第5年的烏克蘭衝突，粉飾成一件遙遠且不影響俄國平民日常生活的事件。

與此同時，波羅的海國家的無人機活動也日益頻繁。一架北約戰機19日在愛沙尼亞南部上空，擊落一架烏克蘭無人機。烏克蘭為這起「意外事件」致歉，但未進一步說明細節。

近期，鎖定俄國波羅的海港口與能源設施的烏克蘭無人機，已多次越境或墜落於北約國家領土之內。西方官員將此歸咎於俄國對這些無人機進行電子干擾。

俄羅斯對外情報局（SVR）19日在未提供證據的情況下指控，烏克蘭正準備從波羅的海國家領土，對俄國發動無人機攻擊，並警告將予以報復。SVR指控烏克蘭軍事人員已部署至拉脫維亞，並警告拉脫維亞的北約成員國身分無法保護其免受「正義的懲戒」。拉脫維亞當局則駁斥這項指控。

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