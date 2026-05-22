路透：美議員示警中資介入阿根廷合約標案　憂影響國安

根據路透社看到的信件內容，美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特透過信函向國務卿盧比歐示警，「中國惡意影響力」介入阿根廷一項重大合約競標。

路透社報導，這封4月23日的信函關切的是負責阿根廷巴拉那河（Parana River）疏浚及經營的25年期合約。這條關鍵水道承擔阿根廷多數農產品出口，阿根廷方面估計，相關投資規模將達100億美元。

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標案現已進入最後階段，預計數日內做出決定。

招標條件明確禁止國有企業參與，防止中企投標。然而馬斯特（Brian Mast）在信中對盧比歐（Marco Rubio）表示，中方正試圖「透過民間代理人來規避」。

信中主張，爭取合約的比利時疏浚公司楊德諾（Jan De Nul）透過所屬聯盟成員─阿根廷公司Servimagnus，「與中華人民共和國國有實體維持深厚且持續的關係」，令人「嚴重關切」。

楊德諾公司已經營巴拉那水道數十年，這次與德美集團（DEME Group）競爭合約。德美集團所屬聯盟的成員包括投資公司KKR集團（KKR & Co）及美國大湖疏浚船塢公司（Great Lakes Dredge & Dock Corp），但楊德諾在競標評分制度中領先。

馬斯特在信中表示，把合約授予楊德諾「令人無法接受，將損害阿根廷的國家安全、美國國安及雙邊關係」。

中國外交部未立即回覆置評請求。

楊德諾與Servimagnus在回覆路透社提問時則表示，有關兩家公司在競標過程中與中資有關聯的說法「完全不實且懷有惡意」，「沒有中國公司以合作夥伴或供應商的身分參與」。

美國總統川普（Donald Trump）的政府是阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的緊密盟友，而川普政府已對中國在拉丁美洲的影響力表達憂心。

以今年3月的數據來看，中國是阿根廷的第2大貿易夥伴。（編譯：楊昭彥）1150522

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