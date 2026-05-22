美新冠疫情期間詐領2.5億美元餐費 主謀遭重判近42年

美國非營利組織「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）創辦人兼執行董事波克，在一起涉案金額高達2.5億美元（近新台幣79億元）的驚人詐欺案中被判近42年徒刑。（美聯社檔案照）

一名法官21日對明尼蘇達州一家非營利組織的前負責人，做出近42年監禁的罕見重判。「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）創辦人兼執行董事波克（Aimee Bock），在一起涉案金額高達2.5億美元（近新台幣79億元）的驚人詐欺案中遭定罪，該案也成為川普政府發動移民打擊行動的導火線。

美聯社報導，「餵養我們的未來」聲稱，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，協助提供數百萬份餐點給有需要的兒童。去年冬天，美國總統川普以波克及其他許多人的詐欺案為由，向明尼亞波利斯—聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區大規模增派聯邦執法人員，引發當地居民反彈，並導致2人喪生。

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檢方在法庭文件中指出，「餵養我們的未來」向任何願意提交造假申請，並支付回扣的人敞開大門。波克的行為產生的連鎖效應無法估量，並將對明尼蘇達州及整個國家造成深遠的後果。

45歲的波克長期堅稱自己無罪，但去年仍因共謀、詐欺與賄賂等罪名遭定罪。

該案前首席檢察官湯普森（Joe Thompson）在法庭外表示：「這個案件永遠改變了我們的州」，「波克無所不用其極，這讓她罪有應得面臨如此漫長的刑期。」

檢方指出，該組織位處一個詐欺網絡的頂端，該網絡包括錯綜複雜的合作機構、虛假的餐點發放站點、回扣，以及假造的受助兒童名單。在一系列重疊且在法院審理多年的食品詐欺案中，已有數十人遭定罪，其中許多人來自該州龐大的索馬利亞裔社區。

美國司法部指控，被告利用不法所得，購買豪華轎車及明尼蘇達州的住宅及商用房地產、俄亥俄州和肯塔基州房地產，以及肯亞和土耳其等地房地產，並用來當作出國旅遊的花費。

波克的律師烏多伊博克（Kenneth Udoibok）爭取不超過3年的刑期，稱她已向調查人員提供關鍵資訊。他主張波克被不公平地描繪成主謀，並堅稱是另外2名共同被告負責主導這些騙局。

與此同時，針對明尼蘇達州聯邦社會服務支出的廣泛調查，當局本週對其他涉案人員提出更多指控。調查對象包括明尼亞波利斯一家托兒中心「未來領袖幼兒學習中心」（Future Leaders Early Learning Center）的執行長馬哈穆德（Fahima Mahamud）。檢方指控，在過去3年間，馬哈穆德的機構為那些未繳納規定自付額者提供服務，藉此獲得約460萬美元的報銷。

馬哈穆德今年2月已在另一起與餐飲相關的詐欺案中遭到單獨指控。她拒絕認罪。另有2人被控共謀，以未實際提供的住房服務詐領97萬5000美元的醫療補助（Medicaid）。根據法庭文件，他們預計將於6月認罪。

還有2人被控藉由向醫療補助計畫申請不必要或未實際提供的自閉症治療費用，藉此獲得2110萬美元。調查人員表示，這2人每月向家庭支付每個孩子高達1500美元的酬勞，讓家長將名字加入該計畫以獲取報銷。

長期以來不斷嘲諷索馬利亞人的川普，去年抨擊該州是「詐欺與洗錢活動的樞紐」，據此質疑該州州長華茲（Tim Walz，2024年大選的民主黨副總統候選人）的領導能力。

川普在社群平台上痛批：「索馬利亞幫派正在恐嚇那個偉大州的人民，數十億美元不翼而飛。把他們送回他們來的地方。」

波克是白人，而聯邦檢察官辦公室表示，這些案件中的絕大多數被告為索馬利亞裔，多數為美國公民。

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