等川普做出對台軍售決定再說 北京推遲美國防高官柯伯吉訪中

《金融時報》21日報導，由於中國就美國向台灣軍售140億美元一事向美國總統川普施壓，北京當局推遲了美國國防部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）的訪問計畫。（彭博）

《路透》引述英國《金融時報》21日報導指出，由於中國就美國向台灣軍售140億美元（新台幣4427億元）一事向美國總統川普施壓，北京當局推遲了美國國防部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）的訪問計畫。

報導引述知情人士的話透露，柯伯吉與中國官員討論了夏季訪問北京之事，但中國方面暗示，在川普決定如何處理對台軍售方案之前，中國無法批准此次訪問。《路透》無法核實《金融時報》的報導。

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在上週訪問北京後，川普表示，尚未決定是否繼續推動140億美元的對台軍售，加劇了外界對美國是否支持台灣的的疑慮。

川普20日對媒體表示，他將與台灣總統賴清德通話。此舉對美國總統而言堪稱史無前例，可能會擾亂美中關係。台灣外交部21日表示，賴清德總統樂於與美國總統川普對話。但1名知情人士向《路透》透露，2位領導人的通話尚未安排。

美國與台灣之間的任何直接對話通常都會激怒中國，因為中國視台灣為其領土的一部分。

美國官員指出，川普批准向台灣出售的武器比美國歷任總統都多，但川普也一再吹噓他與中國國家主席習近平的關係「非常棒」。

根據美國法律，華府有義務向台灣提供自衛手段，而美國共和黨和民主黨議員都敦促川普政府繼續對台軍售。

台灣國防部長顧立雄19日表示，他對來自美國的軍售持審慎樂觀態度。

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