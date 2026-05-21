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    美女議員遭爆拍AV！否認卻不提告 網酸：怕被法院認證？

    2026/05/21 11:16 即時新聞／綜合報導
    日本美女議員岡本小百合遭爆曾下海拍片，本人親上火線否認傳聞。（擷取自岡本小百合IG）

    日本美女議員岡本小百合遭爆曾下海拍片，本人親上火線否認傳聞。（擷取自岡本小百合IG）

    日本埼玉縣川口市無黨籍美女議員岡本小百合（岡本さゆり）近日被爆曾下海拍過AV，「番號」曝光後更衝上排行版第一引發熱議。儘管本人親上火線否認並表示不會提告，但反被大批網友狠酸是「怕被法院認證」。

    近日，一部2024年2月16日上架的成人片在X平台瘋傳，不少網友認為女主角與岡本小百合在面部特徵、痣的位置、聲音和牙齒形狀等方面都極為相似，試圖證明2個是同一人。該爆料一出，馬上造成這部作品熱賣，甚至衝上單日銷售冠軍。

    對此，岡本小百合發表聲明，徹底否認這些指控，2024年她正忙於政治活動和令和新選組的志願工作，同時也在準備自己的選舉，因此體重增加了很多，體型與影片中完全不符。至於有人猜測影片拍攝於2015年左右，她指出，當時她正懷著孕，並且剛生下第一個孩子，肚子很大，身體也出現了孕期常見的浮腫，所以體型與影片中截然不同。針對有人指出她痣的位置與照片相符，她強烈反駁稱「請不要用數位技術修改我的痣。」

    然而，最引發熱議的是她的不提告聲明。岡本表示，她不認為從事成人片工作是一種「羞恥」，如果自己大動作以妨害名譽強硬提告，結果反而會助長社會對該職業的偏見與歧視。

    隨即遭到日本網友無情吐槽，認為她根本是找藉口不敢交由司法鑑定：「既然聲音都吻合，且妳也覺得這工作不羞恥，那坦率承認『就是我』不是更堂堂正正？」、「不採取法律行動，在社會層面上幾乎等於默認了吧！」不過，岡本也強調，對於留言中涉及「脫掉」、「看起來很色」等性騷擾與人格羞辱的言論，她絕對會保存證據並保留法律追訴權，並透露自己因誹謗中傷已身心俱疲，將前往身心科就診。

    讓岡本小百合政治生涯陷入徹底危機的並不只有AV爭議。2026年1月，川口市發生一起由土耳其籍男子駕車、導致一名19歲日本青年不幸身亡的重大事故。長期以「反歧視活動人士」形象活躍的岡本小百合，隨後在網路發文評論此事。

    然而，死者家屬指控岡本在文中引用並擴散了假消息，錯誤聲稱事故「並非單方面責任」、「雙方都有過失」，企圖將責任轉嫁給受害者、幫外籍肇事者開脫。死者家屬對此震怒，痛批岡本用假消息羞辱死者、對家屬造成二次傷害，當地隨即掀起排山倒海要求其辭職的聲浪。

    支持者認為，一連串的攻擊是網路霸凌，是針對反歧視運動人士的惡意抹黑；但反對者與當地居民則憤怒反擊，直言：「拍AV是個人自由，但身為政治家，說謊才是大忌！」更有評論狠批岡本長期高舉反歧視大旗，卻用假消息傷害車禍受害者家屬，完全是「雙重標準」。

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