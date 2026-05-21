美女議員遭爆拍AV！否認卻不提告 網酸：怕被法院認證？2026/05/21 11:16 即時新聞／綜合報導
日本美女議員岡本小百合遭爆曾下海拍片，本人親上火線否認傳聞。（擷取自岡本小百合IG）
日本埼玉縣川口市無黨籍美女議員岡本小百合（岡本さゆり）近日被爆曾下海拍過AV，「番號」曝光後更衝上排行版第一引發熱議。儘管本人親上火線否認並表示不會提告，但反被大批網友狠酸是「怕被法院認證」。
近日，一部2024年2月16日上架的成人片在X平台瘋傳，不少網友認為女主角與岡本小百合在面部特徵、痣的位置、聲音和牙齒形狀等方面都極為相似，試圖證明2個是同一人。該爆料一出，馬上造成這部作品熱賣，甚至衝上單日銷售冠軍。
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對此，岡本小百合發表聲明，徹底否認這些指控，2024年她正忙於政治活動和令和新選組的志願工作，同時也在準備自己的選舉，因此體重增加了很多，體型與影片中完全不符。至於有人猜測影片拍攝於2015年左右，她指出，當時她正懷著孕，並且剛生下第一個孩子，肚子很大，身體也出現了孕期常見的浮腫，所以體型與影片中截然不同。針對有人指出她痣的位置與照片相符，她強烈反駁稱「請不要用數位技術修改我的痣。」
然而，最引發熱議的是她的不提告聲明。岡本表示，她不認為從事成人片工作是一種「羞恥」，如果自己大動作以妨害名譽強硬提告，結果反而會助長社會對該職業的偏見與歧視。
隨即遭到日本網友無情吐槽，認為她根本是找藉口不敢交由司法鑑定：「既然聲音都吻合，且妳也覺得這工作不羞恥，那坦率承認『就是我』不是更堂堂正正？」、「不採取法律行動，在社會層面上幾乎等於默認了吧！」不過，岡本也強調，對於留言中涉及「脫掉」、「看起來很色」等性騷擾與人格羞辱的言論，她絕對會保存證據並保留法律追訴權，並透露自己因誹謗中傷已身心俱疲，將前往身心科就診。
讓岡本小百合政治生涯陷入徹底危機的並不只有AV爭議。2026年1月，川口市發生一起由土耳其籍男子駕車、導致一名19歲日本青年不幸身亡的重大事故。長期以「反歧視活動人士」形象活躍的岡本小百合，隨後在網路發文評論此事。
然而，死者家屬指控岡本在文中引用並擴散了假消息，錯誤聲稱事故「並非單方面責任」、「雙方都有過失」，企圖將責任轉嫁給受害者、幫外籍肇事者開脫。死者家屬對此震怒，痛批岡本用假消息羞辱死者、對家屬造成二次傷害，當地隨即掀起排山倒海要求其辭職的聲浪。
支持者認為，一連串的攻擊是網路霸凌，是針對反歧視運動人士的惡意抹黑；但反對者與當地居民則憤怒反擊，直言：「拍AV是個人自由，但身為政治家，說謊才是大忌！」更有評論狠批岡本長期高舉反歧視大旗，卻用假消息傷害車禍受害者家屬，完全是「雙重標準」。
私に成人向け作品への出演歴があるかのような誤った情報が広がっていますが、そのような事実はありません。— 岡本さゆり@川口市議会議員（無所属） （@OKAMOTO_SAYURI_） May 19, 2026
ただ、この件を「そうした仕事＝恥ずべきもの」という方向で扱いたいとは考えていません。… https://t.co/VS8Us9Af4W