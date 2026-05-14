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    首頁 > 國際

    稱「最大地緣政治挑戰」 魯比歐：中國崛起不能犧牲美國

    2026/05/14 21:56 編譯管淑平／綜合報導
    美國國務卿魯比歐14日晚間出席中國為歡迎美國總統川普到訪舉辦的國宴。（路透）

    美國國務卿魯比歐14日晚間出席中國為歡迎美國總統川普到訪舉辦的國宴。（路透）

    隨美國總統川普訪問中國的國務卿魯比歐，在前往中國途中接受訪問，表示中國是美國的「最大地緣政治挑戰」，中國的崛起不能以美國為代價。

    根據南華早報、福斯新聞報導，魯比歐在「空軍一號」專機上接受福斯新聞訪問，談到美國對中國外交政策上的平衡，他說，「就地緣政治而言，（中國）既是我們的頭號政治挑戰，同時也是美國要妥善管理的最重要關係」；美國「並非試圖束縛中國，而是他們的崛起不能以犧牲我們為代價」，「他們的崛起不能以我們的衰退為代價」。

    魯比歐表示，美中兩國會有利益衝突之處，為了避免戰爭以及維護世界和平與穩定，兩國必須妥善管理這些問題；美國將在可合作之處合作，但也會在核心要求上堅定立場，例如伊朗不能擁有核武。

    他說，「很清楚地，有一些領域對美國來說十分重要，我們會提出那些議題，總統也將持續這麼做」，美國希望確保兩國能在可合作的領域合作，但是當中國的計畫與美國國安利益衝突，「我們需要做對美國來說正確的事」。

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