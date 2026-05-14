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    川習會失控畫面網瘋傳！會場上突傳「fxck」飆罵聲：給我他X滾出去

    2026/05/14 16:54 即時新聞／綜合報導
    川習會14日登場。（美聯社）

    川習會14日登場。（美聯社）

    美國總統川普和中國國家主席習近平今天（14日）上午在北京人民大會堂東大廳舉行會晤，沒想到峰會開始前出現失控插曲，川習2人步入會場一度造成混亂，期間竟收錄到有人飆罵「F-word」，要別人「滾出去」，引發外界熱議。

    有段影片在今天網路上瘋傳，據了解攝於川習會正式登場前一刻，當時川普和習近平剛踏入會場，媒體區一度出現推擠混亂場面，現場有麥克風沒關，意外收進一名男子的聲音，憤怒飆罵：「給我他媽的滾出去！（Get the fxck out of here！）」

    目前並不清楚飆粗口的人是誰，現場也有收到講中文的聲音，似乎是在安撫媒體或維持秩序。X平台擁有2萬多人追蹤的「戰鬥室」分享另一段畫面，可以聽到那句粗話飆出口後，接著鏡頭轉到川普及一眾美國官員坐定位，場邊響起另外一名男子用英文告訴美方「請戴上耳機，收聽同聲傳譯。（Please put on the earpiece for the simultaneous interpretation.）」

    「戰鬥室」似乎懷疑飆粗口的也是中方的人，「這一秒鐘的切換，把什麼叫『精神分裂』演絕了。前一秒是暴力管制的真相，後一秒是文明外交的假象。在這片土地上，髒話才是他們最真實的母語。各位品品，這就是典型的中共式治理邏輯。對外裝戲精，對內耍流氓。那句髒話不是隨口一說，那是深入骨髓的奴隸主心態。在他們眼裡，媒體從來不是什麼監督力量，而是擋道的障礙。想讓你宣傳時，你是賓客；不想讓你看時，你就是可以隨意呵斥的工具人。」

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