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    首頁 > 國際

    歐盟不明令禁止性傾向扭轉治療 但推動成員國實施

    2026/05/13 23:47 中央社
    歐盟說，不會下令禁止對同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）族群的「性傾向扭轉治療」。不過，我國早已明令禁止。（資料照）

    歐盟說，不會下令禁止對同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）族群的「性傾向扭轉治療」。不過，我國早已明令禁止。（資料照）

    歐洲聯盟（EU）今天表示，其將不會下令禁止對同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）族群的「性傾向扭轉治療」，但將推動成員國採取行動來打擊這類行為。

    法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）今天在布魯塞爾總部外升起彩虹旗，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「性傾向扭轉治療」（conversion therapy）在歐盟「沒有容身之地」。

    聯合國（UN）曾呼籲全球禁止性傾向扭轉治療，稱這類行為具歧視性、羞辱性且侵犯身體自主權。去年5月也有100萬餘人連署請願書，要求歐盟予以禁止。

    不過，歐盟主張其並無法律權限來禁止這類行為，若這麼做會構成對成員國權力的侵蝕。但歐盟執委會今天宣布，其明年將對成會員發布建議，呼籲對性傾向扭轉治療實施全國性禁令。

    在歐盟所有27個成員國當中，已有8國禁止這類行為，分別是德國、法國、比利時、西班牙、葡萄牙、希臘、賽普勒斯（Cyprus）和馬爾他（Malta）。

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