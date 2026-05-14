美國防部長隨行訪中 「川習會」料觸及軍事溝通與核武議題

美國戰爭部長赫格塞斯隨同總統川普出訪中國。下機者由上到下依序為黃仁勳、美國貿易代表葛里爾、美國戰爭部長赫格塞斯、美國國務卿魯比歐，以及特斯拉和SpaceX執行長馬斯克。（法新社）

美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth），13日隨同總統川普出訪中國，成為數十年來首位陪同現任總統，對中國進行國是訪問的美國防長。中國專家預期，北京將安排國防部長董軍參與「川習會」期間的會談。一名消息人士更透露，董軍與赫格塞斯也可能在「川習會」場邊舉行獨立的雙邊談判。

香港《南華早報》13日報導，此次峰會可能會討論核武問題，以及恢復並擴大美中兩軍之間的溝通管道。南京大學國際關係學院院長朱鋒說，既然赫格塞斯與會，中國「至少」會安排國防部長董軍出席峰會，以推進雙邊的軍事溝通機制與危機管理。

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報導指出，回顧2017年的北京川習會，當時的中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，是唯一在場的解放軍將領。朱鋒說，雙方都希望這項溝通機制有助於防止誤判，尤其是可能在台灣海峽或南海爆發的意外衝突。

朱鋒說，由於根本性的分歧難以解決，避免誤判與穩定關係成為當務之急。

退役解放軍大校周波說，赫格塞斯出席，可能暗示國防溝通方面將取得進展，「在理想狀況下，這應該意味著恢復某些軍事機制，因為雙方都重視危機管理。雙方都不想要衝突。」這些機制可能包括2017年建立、但近年遭中止的聯合參謀部層級溝通管道，也不能排除建立「新管道」的可能性。

該層級最後一次的交流，發生在2023年，當時由美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown），與時任中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立視訊通話。劉振立今年1月因涉嫌嚴重違紀接受調查，當局尚未指派其繼任人選。

周波認為，台灣可能仍是主要焦點，尤其是關於美國對台軍售議題。「在台灣議題上，美方可能會面臨來自中國更大的壓力。這肯定會在最高層級被提出來。」「由於中國的能力日益增強，反制措施也在增加。美國可能會意識到，這類軍售可能帶來更大的風險。」

北京中國人民大學國際關係學院教授時殷弘也認為，赫格塞斯的出席暗示，雙方將交流戰略事務，可能涵蓋軍備管制，以及解放軍在台海、南海與東海周邊的軍事行動。

時殷弘說，雙方不太可能在這些問題上達成任何持久共識，但可能會在美國對台軍售的規模與時機上取得進展。「如果會面進展順利，美國目前計畫在近期進行的重大對台軍售，可能會面臨短暫的延遲。然而，即使達成此類安排，也不會對外宣布，具體的交換條件也不會公開。」

華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）核子政策計畫資深研究員趙通指出，核武問題也很可能會被討論，「中國的核武擴張在美國的戰略考量中，已成為日益重要的擔憂，在某些方面甚至匹敵或超越對俄羅斯核威脅的擔憂。」

趙通認為，雖然中國不太可能支持一項涉及美俄的三邊軍控架構，但可能會釋出對恢復雙邊戰略安全對話持開放態度的訊號。朱鋒也認為，雙方預計將就核裁軍交換意見，但不太可能在即將到來的會談中，在此方面取得任何實質進展。

此次峰會正值伊朗衝突持續之際，此前川普曾試圖說服中國，利用其對德黑蘭的影響力來協助結束戰事；北京則一再強調維持荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）開放的重要性。

但時殷弘說，伊朗不太可能成為核心議題，因為美國與以色列都未能在軍事上制伏伊朗，而中國既缺乏軍事干預的能力，也沒有有效調停衝突的籌碼。

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