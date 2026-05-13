走個過場？川普訪中前夕 美中貿易談判不到4小時落幕歷來最短

美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰，13日在南韓首爾舉行第7輪經貿談判，不到4小時就結束。（歐新社）

美國和中國高層官員13日在南韓首爾結束最新一輪貿易談判，全程不到4小時，這是兩國自去年展開談判以來，最短暫的一次會議。

香港《南華早報》報導，第7輪談判由中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）主導，在美國總統川普預定抵達北京的前幾個小時結束。

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官員們在會後並未對媒體發言，有別於以往通常為期2天、且雙方會在會後舉行記者會的慣例。

根據中國新華社在會後發布的簡短報導，雙方代表團討論「解決共同關心的經貿問題」，以及「進一步拓展務實合作」。

機場管理單位說，貝森特於首爾時間下午約4點，經由貴賓通道離開位於仁川機場第一航廈的會議地點，啟程前往中國，陪同川普進行國是訪問。

這將是美國總統8年多來首度訪問中國，川普上一次的正式訪問，是在2017年其首屆總統任期內。

預計有十多位美國頂尖企業領袖將隨同川普出訪，包括輝達（Nvidia）的黃仁勳、蘋果（Apple）的庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）與SpaceX的馬斯克（Elon Musk）、波音（Boeing）的歐特柏格（Kelly Ortberg），以及美光（Micron）的梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）。

川普13日透過社群平台發文說，他將要求習近平主席「『開放』中國，讓這些傑出的人才施展他們的魔法」；「事實上，我保證，當我們聚在一起時（也就是幾個小時後），這將成為我的第一個要求。」這對兩國都有利。

在貿易談判當天上午，貝森特與何立峰分別禮貌性拜會南韓總統李在明。南韓總統發言人表示，在與貝森特的會面中，李在明強調需要與美國在強化供應鏈（包括關鍵礦物），以及外匯市場方面強化合作。發言人說，李在明與何立峰會面時，也呼籲進一步與中國合作。

儘管貝森特與何立峰3月在巴黎的會面並未達成重大貿易協議，但該次會議被認為替美中的緊繃關係提供亟需的穩定性。

去年，貝森特與何立峰曾在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里與吉隆坡舉行談判，並於1月在瑞士達沃斯（Davos）的「世界經濟論壇」（WEF）場邊會晤。

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