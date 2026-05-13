川習會前何立峰、貝森特經貿磋商 中國稱願與美方合作管控分歧

美國財政部長貝森特（見圖）今天在韓國與中國國務院副總理何立峰舉行經貿磋商。（歐新社）

美國總統川普即將抵達中國訪問，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，中方歡迎川普對中國進行國是訪問，願與美方「擴大合作，管控分歧」。

同一時間，中國官方也宣布中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特今天已在韓國舉行經貿磋商，雙方進行了「坦誠、深入、建設性」的交流，但未提及磋商結果。

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中國外交部下午舉行例行記者會，川普訪中及即將登場的「川習會」成為媒體關注焦點。

央視新聞報導，郭嘉昆說，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方歡迎川普（Donald Trump）總統對中國進行國是訪問。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及「世界和平與發展的重大問題」深入交換意見。

他宣稱，中方願與美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，「為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性」。

另據新華社報導，何立峰與貝森特（Scott Bessent）今天代表中美雙方在韓國舉行經貿磋商。雙方以「兩國元首重要共識」為指引，秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作，進行了「坦誠、深入、建設性」的交流。

韓媒News1在12日引述機場官員說法指出，美中經貿磋商預計在仁川機場貴賓室舉行。美方官員表示，美中雙方預計將在北京峰會上，同意建立促進雙邊貿易與投資的論壇；同時，中方也可望宣布對波音（Boeing）飛機、美國農產品以及能源相關的採購計畫。

北京當局則希望美國放寬先進半導體的出口限制，並對一項限制關鍵晶片製造設備出口至中國的法案表達關切。

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