168條軌跡占滿螢幕！俄軍「天竺葵」自殺機迫烏克蘭耗盡防空庫存

烏克蘭監控服務「Monitor」於5月13日上午11時27分記錄之影像。地圖上密集的橘色標記，代表168架俄軍自殺無人機同時在空中之軌跡。（圖擷取自Monitor）

俄羅斯13日對烏克蘭發動大規模自殺無人機攻勢。烏方監控系統一度同時記錄到168條飛行軌跡，畫面橫跨烏克蘭全境。報導指出，俄軍正利用低成本無人機海，強迫烏克蘭在消耗高價攔截飛彈，與棄守領空之間進行抉擇。

軍聞網站《Defence Blog》報導，根據監控服務「Monitor」記錄，大量無人機蹤跡呈現南北向分布，覆蓋了烏克蘭核心的鐵路網絡。鐵路系統是烏克蘭運送重型軍事裝備與物資的物流支柱。目前已知聶伯羅、哈爾科夫與波爾塔瓦等地的鐵路轉運設施受創，實體損毀導致部分運補作業受阻。

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根據《烏克蘭真理報》報導，俄軍首波投入139架「見證者」（Shahed）系列自殺機。這款由伊朗研發、俄國本土更名為「天竺葵」（Geran）的機種，單價僅為攔截飛彈的零頭。俄軍透過數百架同步灌頂，強迫烏方消耗極其珍貴的防空資源。這種不對稱的消耗若持續，烏克蘭的攔截彈藥庫存與雷達能量將面臨極大物理壓力。

烏克蘭總統澤倫斯基在聲明中表示，每當戰爭從新聞頭條消失，俄羅斯就會變得更加殘暴。此次空襲發生在各方討論停火協議的時刻。澤倫斯基要求盟國立即落實防空系統增援，強調目前的每日防禦正處於極限邊緣。目前烏克蘭部隊正持續進行損害查證，軍方警告空襲可能仍有餘波。

圖為俄產「天竺葵」（見證者）系列自殺無人機殘骸。（路透資料照）

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