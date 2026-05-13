「川習會」前夕 美中罕見達共識：反對在荷姆茲海峽徵收通行費

美國國務院表示，美國和中國皆同意，不容許任何國家在荷姆茲海峽徵收航運通行費。（路透檔案照）

美國國務院12日表示，美國和中國高層官員皆同意，不容許任何國家在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）徵收航運通行費。此一跡象表明，美中兩國正試圖尋求共識，以施壓伊朗放棄對這條重要水道的控制。

路透報導，國務院發表此聲明之際，正值美國總統川普與中國國家主席習近平將於14日舉行峰會前夕，而伊朗對該海峽的扼控將成為議程重點。

請繼續往下閱讀...

自2月28日以色列與美國聯手空襲伊朗以來，伊朗幾乎全面關閉這條重要的貿易命脈，對全球能源市場造成震盪。

國務院表示，中國外交部長王毅與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在4月的一次通話中，討論相關議題。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在回覆路透關於該通話的提問時表示：「他們同意，不容許任何國家或組織，針對通過荷姆茲海峽等國際水道徵收通行費。」

國務院打破以往的慣例，此前並未提供該次通話的摘要。

中國大使館並未對美方關於該次討論的說法提出異議，並表示希望各方能共同努力，恢復該海峽的正常交通。在戰爭爆發前，全球5分之1的油氣供應皆經由該海峽運輸。

中國大使館發言人劉鵬宇告訴路透：「維持該地區的安全與穩定，並確保通行無阻，符合國際社會的共同利益。」

德黑蘭當局已要求獲得徵收航運通行費的權利，作為結束戰爭的先決條件。美國已對伊朗實施海上封鎖，川普也曾提出由美國自行對航運徵收費用，或與伊朗合作徵收通行費的可能性。在遭到國內外強烈反對後，白宮隨後表示，川普希望看到荷姆茲海峽無條件開放通行。

儘管中國官員譴責美國的封鎖，但至今仍避免直接提及通行費問題。

兩名聽取王毅與魯比歐對話簡報的消息人士透露，魯比歐提出中國船隻支付通行費的可能性，似乎旨在鼓勵北京對德黑蘭施加更多壓力，以結束這場衝突。

中國是伊朗石油出口的主要消費國。川普一直施壓北京利用其影響力，推動德黑蘭與華府達成協議。

在隨後與伊朗外交部長阿拉奇會面時，王毅表示國際社會共同「關切恢復海峽正常與安全的通行」，同時重申中國支持伊朗「維護其國家主權與安全」。

中國上月在聯合國否決一項由美國支持、鼓勵各國合作保護荷姆茲海峽商業航運的決議，理由是該決議對伊朗存有偏見，促使美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）主張，北京正在容忍伊朗用槍指著全球經濟。

華府與巴林共同起草另一項聯合國決議，要求伊朗停止在海峽的攻擊與布雷行動，但外交官員表示，若付諸表決，這項決議很可能遭到中國與俄羅斯否決。

該決議亦呼籲終止在海峽「徵收非法通行費的企圖」。

中國已要求其企業不要遵守美國因購買伊朗原油而對中國煉油廠實施的制裁，這些制裁措施旨在孤立並施壓德黑蘭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法