凱恩：美軍正打造讓習近平陷入難題的嚇阻力量

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩12日出席眾院委員會聽證。（路透）

美國總統川普即將啟程前往北京與中國國家主席習近平舉行峰會之際，美軍高層與國會議員12日在國會聽證會上接連對中國軍力擴張表達高度警惕，強調中國已成為五角大廈最核心的戰略焦點。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩在眾議院撥款委員會聽證會中表示，五角大廈正致力於建構「一系列能對習近平及其他對手製造巨大難題的能力組合」，旨在確保美軍能維持對中國的戰略嚇阻力量。凱恩強調，評估全球風險並確保總統與國防部長赫格塞斯擁有「涵蓋全球的多樣化軍事選項」，已成為美軍當前的首要任務。

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凱恩是在回應共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯提問時作出上述表示。羅傑斯也是近期多位對中國軍事崛起表達憂慮的國會議員之一。

稍早，眾議院撥款委員會主席柯爾便警告，中國正以「令人憂心的速度與規模」推進軍事現代化。他認為，北京持續擴充軍力，已對美國及其盟友構成重大戰略壓力。

羅傑斯則進一步指出，美國正與中國展開一場關鍵的「速度競賽」。他雖然支持政府擴增軍工產能與武器預算，但也示警若美國無法同步提升軍事工業基礎與生產效能，恐難以在中國極速擴張的壓力下保持競爭力。

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