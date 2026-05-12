為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普「史詩怒火」好燒錢！ 五角大廈：花費近290億美元

    2026/05/12 22:23 即時新聞／綜合報導
    五角大廈主計長赫斯特（前排左）、戰爭部長赫格塞斯（前排中）今日到國會出席聽證會。（路透）

    五角大廈主計長赫斯特（前排左）、戰爭部長赫格塞斯（前排中）今日到國會出席聽證會。（路透）

    美國戰爭部官員今（12日）對國會表示，美國針對伊朗的「史詩怒火」（Operation Epic Fury）軍事行動，花費估計接近290億美元（約合新台幣9425億），金額比之前估算的還要高出許多。

    《美聯社》報導，五角大廈主計長赫斯特（Jules Hurst）向國會作證時指出，「史詩狂怒」的花費估計已接近290億美元，這個數字比他2週前提出的250億美元還高出不少，「原因在於重新估算了設備的維修與替換成本......還有一般作戰開支。」

    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）今日也到國會作證，他也國會解釋，為何戰爭部要向國會申請1.5兆美元的軍事預算。

    赫格塞斯說，1.5兆美元「的確是一筆歷史性的預算」，但也是「一筆負責任的預算，一份作戰預算」。

    他強調，川普政府上台時，美國的國防產業基礎「已經被多年來『美國最後』政策掏空，導致投射能力與規模下降。」

    赫格塞斯還說，美國與伊朗之間「顯然」維持停火狀態，雙方仍然在談判，另外只要川普下令，美軍為商船護航的「自由計畫」（Project Freedom）隨時都能重新展開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播