川普「史詩怒火」好燒錢！ 五角大廈：花費近290億美元

五角大廈主計長赫斯特（前排左）、戰爭部長赫格塞斯（前排中）今日到國會出席聽證會。（路透）

美國戰爭部官員今（12日）對國會表示，美國針對伊朗的「史詩怒火」（Operation Epic Fury）軍事行動，花費估計接近290億美元（約合新台幣9425億），金額比之前估算的還要高出許多。

《美聯社》報導，五角大廈主計長赫斯特（Jules Hurst）向國會作證時指出，「史詩狂怒」的花費估計已接近290億美元，這個數字比他2週前提出的250億美元還高出不少，「原因在於重新估算了設備的維修與替換成本......還有一般作戰開支。」

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美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）今日也到國會作證，他也國會解釋，為何戰爭部要向國會申請1.5兆美元的軍事預算。

赫格塞斯說，1.5兆美元「的確是一筆歷史性的預算」，但也是「一筆負責任的預算，一份作戰預算」。

他強調，川普政府上台時，美國的國防產業基礎「已經被多年來『美國最後』政策掏空，導致投射能力與規模下降。」

赫格塞斯還說，美國與伊朗之間「顯然」維持停火狀態，雙方仍然在談判，另外只要川普下令，美軍為商船護航的「自由計畫」（Project Freedom）隨時都能重新展開。

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