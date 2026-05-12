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    首頁 > 國際

    「電線杆頂端烏龜」影射習近平 抖音網紅遭全面下架

    2026/05/12 21:40 編譯盧永山／綜合報導
    中國領導人習近平。（法新社資料照）

    中國領導人習近平。（法新社資料照）

    中國近年來加強對網路內容的審查，尤其是影射最高領導人習近平的文章或影音，不僅會立即遭到下架，發布者的帳號也將被「永遠消失」。

    根據海外中文網站《中國數位時代》旗下專門蒐集整理政治諷刺與幽默的欄位「麻辣總局」11日報導，1名抖音博主7日在yt發布一段有關「電線杆頂端烏龜」的影片（https://www.youtube.com/watch?v=QKrpWrJLSbQ&t=4s），在網路上流傳後，不少網友將其「對號入座」，解讀為影射中國最高領導人習近平。目前，該名博主帳號已遭封禁，其過去發布的全部影片也已一併被消失。

    該名博主在影片中說：「如果你看到一個電線杆的頂端趴著一隻烏龜。不用懷疑，肯定不是它自己爬上去的。因為它根本沒那個能力，肯定是有人把它放在了上面，但是它自己又下不來，只能等待自由落體。」

    影片下方出現多則評論：「怎麼讓那隻烏龜下來呢」、「烏龜在電線桿上13年了」、「掉下來會不會摔死」。

    此外，有Ｘ平台用戶「薔薇」（@Jenn5791）8日發文稱，「網友在抖音發了個視頻（https://x.com/Jenn5791/status/2052744683458032088），直接被『尋挑釁滋事』拘留15天。警察就一句話：趕緊刪了！別的啥也不解釋。我真服了，他們是怎麼眼尖到把今上和那頭豬無縫對上的？」

    上述影片與Ｘ平台的發文都有「電線電線頂端」這個背景，嘲諷的文字也類似，只是把主角由烏龜換成豬。

    習近平自2012年11月出任中共中央總書記至今剛好13年半。從網友的解讀可知，「電線桿頂端」等於最高權力位置；「不是它自己爬上去的」等於被指定上位和缺乏正當性；「自己又下不來」等於權力交接死局，而「自由落體」則隱喻政權的終結方式。

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