索羅門群島總理被國會罷黜 澳洲憂新領導人更親中

索羅門群島國會7日通過對總理馬內列的不信任案後，馬內列已表明將辭職下台。圖為馬內列去年九月在聯大演說。（路透檔案照）

南太平洋戰略要地索羅門群島政局生變。國會7日以26票贊成、22票反對通過對總理馬內列（Jeremiah Manele）的不信任案，結束其執政不到一年的政府。法新社分析指出，馬內列下台後，接任者可能比他更親近北京，恐使澳洲與西方國家在南太平洋牽制中國影響力的布局，面臨更大壓力。

索羅門群島國會7日召開特別會議，表決由反對黨提出的不信任動議。在50席國會中，共有48人投票，結果26票贊成、22票反對，達到憲法規定的過半門檻，不信任案正式通過。

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馬內列表明將辭職，希望朝野未來仍能合作。目前國會已無限期休會，後續將由總督安排新任總理選舉。

馬內列於2024年大選後，在無單一政黨過半情況下，透過聯盟協商當選總理。但其領導的聯合政府自今年3月起陷入危機，12名內閣成員與兩個政黨相繼倒戈退出執政聯盟，轉投反對陣營。此波政治風暴迫使馬內列任命曾四度出任總理的蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）出任副總理，希望穩固情勢。

反對派宣稱已掌握國會多數後，多次要求召開不信任投票，但馬內列持續延後國會復會，引發憲政爭議。索羅門群島上訴法院本月1日裁定，政府不得無限期拖延國會召開，並要求最遲須於5月7日前復會。馬內列則批評法院此舉是「最高程度的司法越權」。

位於澳洲東北方約1600公里的索羅門群島，近年因與中國快速靠攏而備受國際關注。該國2022年與北京簽署安全協議後，曾引發美國、澳洲及紐西蘭高度警戒，擔憂中國藉此擴大在南太平洋的軍事與安全存在。澳洲近年持續強化與索羅門群島的警政與安全合作，希望制衡北京在南太地區日益擴張的影響力，但此次政局變化，恐讓坎培拉外交布局更加棘手。

蘇嘉瓦瑞長期被視為北京在南太的重要盟友，也是推動索羅門群島與台灣斷交、轉向中國建交的核心人物。雖然馬內列本身延續親中外交路線，但分析人士認為，若未來由更接近蘇嘉瓦瑞陣營的人士接班，索羅門群島與中國的戰略合作可能進一步深化。雪梨羅伊國際政策研究院研究主任索拉（Mihai Sora）指出，馬內列遭罷免「可能讓澳洲處境更加困難」，因為馬內列極有可能由被視為更親近中國的新領導人取代。

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