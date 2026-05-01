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    首頁 > 國際

    美國海軍引入AI技術 荷姆茲「獵雷」幾天內搞定

    2026/05/01 20:03 即時新聞／綜合報導
    為排除荷姆茲海峽的水雷，美國海軍正加速提升人工智慧（AI）能力。（法新社）

    為排除荷姆茲海峽的水雷，美國海軍正加速提升人工智慧（AI）能力。（法新社）

    為排除荷姆茲海峽的水雷，美國海軍正加速提升人工智慧（AI）能力。根據最新合約顯示，美國海軍已與舊金山AI公司「Domino Data Lab」簽署近1億美元的合約，透過加速機器學習技術，將水下無人機識別新型水雷的時間，從過去的數月大幅縮減至幾天之內，以確保全球能源航道安全。

    據《路透》報導，儘管美、伊兩國在數週戰爭後達成微弱停火，但要清除荷姆茲海峽的水雷仍需耗時數月。這份價值9970萬美元的合約，使得Domino公司在美海軍「AMMO計畫」中扮演核心角色。該計劃旨在協助美軍在水下偵測行動中更快速、精確，並降低對人力操作的依賴，確保全球貿易與官兵安全。

    Domino營運長羅賓森（Thomas Robinson）接受路透訪問時指出，「獵雷作業已從傳統的船艦任務轉變為AI的任務」。該系統整合了側掃聲納與視覺影像等多種感測器數據，能監控AI模型在實地的表現，並即時修正偵測失誤。

    這項技術的核心優勢在於「速度」。在該公司參與前，更新無人水下航行器（UUV）以識別未知水雷的模型，通常需要長達六個月，如今僅需數日。羅賓森表示，「若將原本部署於波羅的海、針對俄系水雷訓練的無人載具，調派至荷姆茲海峽偵測伊朗水雷，運用本公司的新技術，能讓海軍的準備時間，從一年縮短至一週。」

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