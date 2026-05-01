為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德航託運出大包 弄丟俄國導演奧斯卡小金人

    2026/05/01 19:57 即時新聞／綜合報導
    德航漢莎航空在行李托運過程中，弄丟了俄羅斯導演塔蘭金（中）的奧斯卡獎座。（法新社資料照）

    德航漢莎航空在行李托運過程中，弄丟了俄羅斯導演塔蘭金（中）的奧斯卡獎座。（法新社資料照）

    俄羅斯導演帕維爾·塔蘭金（Pavel Talankin）以《無名小卒對抗普廷》（Mr. Nobody Against Putin）贏得第98屆奧斯卡最佳紀錄片獎。不過與塔蘭金合作拍片的導演博倫斯坦（David Borenstein）透露，這座奧斯卡獎座日前被德航漢莎航空（Lufthansa）搞丟了，目前下落不明。

    《路透》報導，博倫斯坦指出，事發當時塔蘭金準備要從美國約翰·甘迺迪國際機場（John F.Kennedy International Airport）搭機飛往德國法蘭克福（Frankfurt），但飛機起飛前一名美國運輸安全管理局（TSA）人員攔下塔蘭金，並警告他奧斯卡獎座有被當成武器的風險，「帕維爾沒有托運行李，所以運輸安全管理局放到箱子裡，然後送往飛機貨艙。獎座從未抵達法蘭克福。」

    塔蘭金週四飛抵德國之後接受媒體Deadline.com訪問，他抱怨說「他們是怎麼把奧斯卡獎座當成武器的，完全令人費解」。

    塔蘭金又說，之前不管搭乘哪家航空公司，他都能把獎座攜進座艙內，且從來沒有遇到任何問題。

    漢莎航空事後表示：「我們對此情況深感遺憾。我們團隊正以最謹慎最緊急的態度處理這件事情，我們正在進行內部全面搜尋，以確保奧斯卡獎座能盡快被找出且物歸原主。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播