德航託運出大包 弄丟俄國導演奧斯卡小金人

德航漢莎航空在行李托運過程中，弄丟了俄羅斯導演塔蘭金（中）的奧斯卡獎座。（法新社資料照）

俄羅斯導演帕維爾·塔蘭金（Pavel Talankin）以《無名小卒對抗普廷》（Mr. Nobody Against Putin）贏得第98屆奧斯卡最佳紀錄片獎。不過與塔蘭金合作拍片的導演博倫斯坦（David Borenstein）透露，這座奧斯卡獎座日前被德航漢莎航空（Lufthansa）搞丟了，目前下落不明。

《路透》報導，博倫斯坦指出，事發當時塔蘭金準備要從美國約翰·甘迺迪國際機場（John F.Kennedy International Airport）搭機飛往德國法蘭克福（Frankfurt），但飛機起飛前一名美國運輸安全管理局（TSA）人員攔下塔蘭金，並警告他奧斯卡獎座有被當成武器的風險，「帕維爾沒有托運行李，所以運輸安全管理局放到箱子裡，然後送往飛機貨艙。獎座從未抵達法蘭克福。」

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塔蘭金週四飛抵德國之後接受媒體Deadline.com訪問，他抱怨說「他們是怎麼把奧斯卡獎座當成武器的，完全令人費解」。

塔蘭金又說，之前不管搭乘哪家航空公司，他都能把獎座攜進座艙內，且從來沒有遇到任何問題。

漢莎航空事後表示：「我們對此情況深感遺憾。我們團隊正以最謹慎最緊急的態度處理這件事情，我們正在進行內部全面搜尋，以確保奧斯卡獎座能盡快被找出且物歸原主。」

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