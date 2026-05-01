土耳其51勞動節各地上街抗議遊行 警發射催淚瓦斯伊斯坦堡近200人被捕

土耳其民眾1日在大城伊斯坦堡的卡迪科伊區參與一年一度的五一勞動節大遊行。（路透）

土耳其全國各地1日有成千上萬人走上街頭慶祝五一勞動節，其中在最大城伊斯坦堡示威的群眾還被警方發射催淚瓦斯、噴防狼噴霧與推倒在地，數百人被捕。

根據土耳其的「進步派律師協會」（CHD Lawyers Association），近200人在伊斯坦堡被捕；外媒記者則在伊斯坦堡目擊到，土國警察從防暴車朝群眾發射催淚瓦斯。土國獨立媒體Halk TV播出的畫面顯示，土耳其工人黨（Turkish Workers' Party）主席巴斯（Erkan Bas）被防狼噴霧淹沒。巴斯說：「1年365天都是當權者在說，所以1年至少有1天（指五一勞動節）讓工人來說說他們面臨的困境吧。」

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在伊斯坦堡的歐洲區，2個示威團體因表示將遊行到該市最主要的反政府抗議地點塔克辛廣場（Taksim Square）而被特別針對；工會成員阿克蘇（Basaran Aksu）還在譴責當局封鎖塔克辛廣場後被捕。阿克蘇怒嗆，憑什麼不讓土國工人去塔克辛廣場；人人都使用該廣場，辦官方儀式與慶祝活動，結果勞工、工人與窮人竟發現，廣場他們去不得也。

土國警方在每年五一勞動節都會部署大量警力，並且封鎖塔克辛廣場周遭大片市中心區域。去年的伊斯坦堡五一勞動節抗議移至該市卡迪科伊區（Kadikoy），400多人被捕；今年5月1日伊斯坦堡依然部署大量警力，其中許多員警身著防暴裝備，通往伊斯坦堡市中心街區的道路上則架設金屬路障。

在伊斯坦堡的梅西迪耶科伊區（Mecidiyekoy），外媒記者目睹警方對包括共產主義政黨「人民解放黨」（HKP）成員在內的群眾發射催淚瓦斯；示威群眾當時試圖衝破封鎖線，並高喊「美國是殺人犯，（土耳其執政黨）正義發展黨（AKP）是幫兇」。至於包圍伊斯坦堡貝西克塔斯區（Besiktas）的警察，則會在示威群眾呼喊口號時介入－有時是暴力介入。外媒記者看到有數名示威者被推倒在地。

在土國首都安卡拉，此前為討薪而絕食9天的約100名煤礦工人加入當地的五一勞動節遊行時，群眾報以熱情歡呼。安卡拉的勞動節遊行規模盛大，參與者多是年輕人，現場有大量警力在旁監督。

土耳其官方公佈的通膨率為30%，但獨立估計的通膨率則接近40%。

土耳其警方1日朝抗議人群噴防狼噴霧，阻止無視禁令欲進入伊斯坦堡市中心塔克辛廣場的遊行群眾。（路透）

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