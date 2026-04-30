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    美伊戰爭後赫格塞斯首度出席聽證會 挨批「該為美軍死亡而辭職」

    2026/04/30 07:32 即時新聞／綜合報導
    眾議員雷恩追問赫格塞斯關於科威特基地的美軍6死事件，並指責赫格塞斯淡化事件的嚴重性，強調他應該辭職下台。圖為赫格塞斯。（彭博）

    眾議員雷恩追問赫格塞斯關於科威特基地的美軍6死事件，並指責赫格塞斯淡化事件的嚴重性，強調他應該辭職下台。圖為赫格塞斯。（彭博）

    美國戰爭部（國防部長）長赫格塞斯29日出席眾議院軍事委員會聽證會，面對議員針對中東戰火進行質詢，這也是赫格塞斯自美伊戰爭爆發後首次出席國會聽證會。由於在3月1日有6名陸軍士兵在科威特遭到伊朗攻擊身亡，民主黨眾議員雷恩（Patrick Ryan）針對此事追問赫格塞斯，並指責赫格塞斯淡化事件的嚴重性，強調他應該辭職下台。

    綜合外媒報導，科威特舒艾巴港（Shuaiba port）3月1日遭到伊朗無人機攻擊，造成6名美軍士兵在當地一處臨時作戰中心遇襲身亡，《CNN》先前報導曾指出，該作戰中心並未針對無人機與飛彈等空中威脅進行加固。眾議員雷恩引述當時該基地倖存者對《CBS》提及的說法，表示他們當時還沒準備好抵禦無人機攻擊，儘管他們曾向上級提出要求，但該據點仍沒有適當的防空措施。

    雷恩質問赫格塞斯：「部長，這顯然和你隔天在五角大廈講台上講的有矛盾，難道這些從可怕攻擊倖存下來的士兵們是在說謊嗎？」赫格塞斯回應，美軍在衝突開始前已盡可能採取最高防禦態勢，並將7500名部隊人員從目標區域撤離。

    赫格塞斯強調，美國國防部在整個戰區中調動部隊，將數千名士兵從目標區與他們的基地撤離，因為國防部知道伊朗會試圖攻擊哪些地方，也知道可能會有某些攻擊突破防線、造成悲劇，「當然，這就是衝突的後果」。

    雷恩質疑赫格塞斯，情報是否顯示該地點在伊朗攻擊目標清單中順位靠前，且無法抵禦空中攻擊，「然而你們還是把第103後勤司令部的士兵派到那裡，這是真的嗎？」赫格塞斯僅說，美軍採取了主動措施保護美軍部隊，而那些犧牲的士兵將永遠被人們銘記在心。

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