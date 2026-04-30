NASA在他卸任前再度登月？川普：有「很大機會」

川普29日在白宮橢圓形辦公室接見4名剛完成繞月任務的太空人。（彭博）

美國總統川普（Donald Trump）29日接見剛完成阿提米絲2號（Artemis2）繞月任務的4名太空人時稱，他認為在他卸任前美國國家航空暨太空總署（NASA）有「很大機會」再度將太空人送上月球。

川普29日在白宮橢圓形辦公室接見4名剛完成繞月任務的太空人，他表示這項計畫象徵美國太空實力回到領先位置，也讓外界重新聚焦月球任務。川普也說，「我喜歡太空。你知道，太空部隊是我創建的」、「我們在軍事上所做的很多事情，都源於太空」。

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川普也當場詢問美國航太總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman），總統可以乘坐這類太空任務嗎？艾薩克曼也表示「我們可以著手解決這個問題」、「我們會發射更多火箭，創造更多機會」。

川普也被媒體詢問到，是否認為在他任期結束前，NASA能再度達成登月，川普則說他不喜歡說得絕對，但「我認為我們有很大機會（成功）」。

川普29日在白宮橢圓形辦公室接見4名剛完成繞月任務的太空人時稱，他認為在他卸任前NASA有「很大機會」再度將太空人送上月球。（路透）

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