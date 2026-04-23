美軍攔截伊朗走私油輪 船隻目的地直指中國舟山

美軍士兵對「雄偉X號」油輪登船檢查。（擷取自X平台 @DeptofWar）

美國戰爭部（國防部）今（23）日宣布，美軍在印度洋攔截並扣押了一艘走私伊朗石油的油輪。這艘油輪原先目的地是中國浙江省舟山。

《美聯社》報導，戰爭部發文說，這艘偷運伊朗石油的無國籍油輪名為「雄偉X號」（Majestic X），印太司令部（INDOPACOM）所屬部隊在夜間進行海上攔截以及登船檢查。

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戰爭部在貼文中也附上影片，顯示美軍士兵搭乘直升機，對「雄偉X號」執行登船檢查。

報導稱，船舶追蹤資料顯示雄偉X號原先要駛往中國舟山，它的位置在斯里蘭卡與印尼之間。伊朗另一艘走私油輪「蒂法尼號」（Tifani）幾天前也是在大致這個地點被美軍攔截。

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War ???????? （@DeptofWar） April 23, 2026

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