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    首頁 > 國際

    美軍攔截伊朗走私油輪 船隻目的地直指中國舟山

    2026/04/23 20:29 即時新聞／綜合報導
    美軍士兵對「雄偉X號」油輪登船檢查。（擷取自X平台 @DeptofWar）

    美軍士兵對「雄偉X號」油輪登船檢查。（擷取自X平台 @DeptofWar）

    美國戰爭部（國防部）今（23）日宣布，美軍在印度洋攔截並扣押了一艘走私伊朗石油的油輪。這艘油輪原先目的地是中國浙江省舟山。

    《美聯社》報導，戰爭部發文說，這艘偷運伊朗石油的無國籍油輪名為「雄偉X號」（Majestic X），印太司令部（INDOPACOM）所屬部隊在夜間進行海上攔截以及登船檢查。

    戰爭部在貼文中也附上影片，顯示美軍士兵搭乘直升機，對「雄偉X號」執行登船檢查。

    報導稱，船舶追蹤資料顯示雄偉X號原先要駛往中國舟山，它的位置在斯里蘭卡與印尼之間。伊朗另一艘走私油輪「蒂法尼號」（Tifani）幾天前也是在大致這個地點被美軍攔截。

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