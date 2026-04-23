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    丹麥火車對撞車頭變形 18傷者5人命危

    2026/04/23 21:15 中央社
    丹麥首都哥本哈根近郊2列火車迎面對撞，已知18傷。（法新社）

    丹麥首都哥本哈根近郊2列火車迎面對撞，已知18傷。（法新社）

    官員指出，兩列通勤列車今天清晨在丹麥首都哥本哈根近郊迎面對撞，造成5名傷者情況危急，另有13人傷勢較輕。

    法新社報導，這起事故發生在哥本哈根以北約40公里處、鄰近希勒羅德鎮（Hillerod）的鄉間森林地帶一處平交道附近，警方仍無法提供確切的事發原因。

    警方在聲明中引述衛生當局指出：「這起事故共造成18人受傷，其中5人目前被認為情況危急。」

    警方表示，他們於清晨6時29分接獲這起對撞事故的通報。

    可以看見兩列火車的黃灰色車頭因嚴重撞擊而毀損變形，車窗及擋風玻璃碎裂，但列車及車廂仍然保持在鐵軌上並未翻覆。

    根據警方資料，事故發生時兩列列車一共載有37人。

    當局出動大量救護車和警車因應這起事故，所有乘客都已經撤離，傷者被送往醫院。格里布斯考市（Gribskov）巿長艾格特維德（Trine Egetved）在臉書表示，部分傷者以直升機緊急送醫。

    警方官員皮德生（Morten Kaare Pedersen）告訴記者：「目前我們無法對事故原因透露任何細節。」

    丹麥工程師協會（IDA）的鐵路專家梅森（Kristian Madsen）告訴法新社，他認為這起事故很可能是人為疏失造成。

    「有可能是列車駕駛沒有發現號誌燈為紅燈，仍然繼續前進…也可能是負責車站號誌系統的站長誤放綠燈。」

    這名專家解釋，該區域仍採用「舊式號誌系統」。

    丹麥向來以安全紀錄自豪，不過2019年一場火車事故曾造成8死、16傷。去年8月，一列特快列車在平交道撞上一輛農用卡車，造成1人死亡、27人受傷。

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