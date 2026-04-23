伊朗流亡王儲訪柏林被潑紅色液體 人無恙

伊朗前國王巴勒維之子芮沙．巴勒維23日在柏林被潑紅色液體。（美聯社）

流亡的伊朗反對派人物、前國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi），23日訪問德國時，在柏林舉行記者會後，遭人潑紅色液體，所幸巴勒維並未受傷。

《美聯社》23日報導，芮沙巴勒維23日在柏林出席德國記者組織「聯邦記者會」（Federal Press Conference）活動，會後離開該建築等候座車時，突然遭人潑紅色液體。巴勒維並未受傷，遇襲後向支持者揮手致意，隨即搭車離去。警方表示，潑灑的紅色液體看來是蕃茄汁，犯案者已被當場逮捕。

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根據美聯社和土耳其國家通訊社《安納杜魯新聞社》（Anadolu News Agency）報導，巴勒維在當天的活動上，表達支持美國和以色列打擊伊朗，稱這場軍事行動是推翻當前伊朗政權所需的「人道主義干預」。不過，巴勒維指美國和伊朗的停火協議認為，伊朗政府的所作所為會有所改變，「我看不出來這會發生」，他表示，並不反對外交，「我並非說不應該給外交一個機會，但我認為，已經給外交夠多機會」。

現年65歲的芮沙巴勒維是1979年被推翻的伊朗已故國王巴勒維之子，在伊朗面臨政權存續關鍵之際，巴勒維正試圖以對伊朗未來扮演一角的角色自居。不過，由於他已流亡將近50年，在伊朗還享有多少支持度並不清楚。

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