西班牙「鬥牛士之王」慘遭牛角後入 驚悚畫面曝

被譽為「鬥牛士之王」的莫蘭特演出時，遭公牛「爆菊」。（歐新社）

西班牙傳奇鬥牛士，被譽為「鬥牛士之王」的莫蘭特（Morante de la Puebla）週一（20日）在賽維利亞（Seville）演出時，為躲避公牛衝撞時，遭牛角精準刺入肛門，造成括約肌與直腸嚴重撕裂傷，當場被抬出緊急接受手術。莫蘭特週三（22日）在病床上首度發聲，直言這場「菊花殘」的慘劇，是他職業生涯中「最痛苦的一次受傷」。

據《紐約郵報》報導，現年46歲、在鬥牛界被譽為「鬥牛士之王」的莫蘭特，當時在賽維利亞馬埃斯特蘭薩鬥牛場內演出。莫蘭特在成功應對三頭公牛後，遭到第四頭牛偷襲，他在轉身躲避時，不慎將背後脆弱的防線暴露，導致牛角直接朝其肛門「一箭穿心」。

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意外發生後，莫蘭特隨即被抬離現場。經診斷，牛角造成了約10公分寬的傷口，醫療團隊隨即進行大規模手術，全力修補受損的直腸壁與括約肌。

莫蘭特在社群平台Instagram發布的短片中坦承，當時他感到巨大的痛苦與恐懼，「我以為自己快失血過多而死，直到看到出血量不大才稍微放鬆，但那個部位的痛感真的無與倫比。」

術後的莫蘭特目前正經歷漫長且「充滿考驗」的復健過程。他表示自己術後幾乎無法進食、睡眠極少且毫無食慾，目前需透過導管接受靜脈營養注射，體驗了許多人生「第一次」。儘管身經百戰，他仍強調：「毫無疑問，這絕對是有史以來最痛的一次。」

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