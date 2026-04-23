川普列北約「搗蛋鬼模範生名單」 拒挺伊戰盟友恐遭美軍事制裁

消息指出，川普近日正擬定一項針對北約盟國的制裁清單「搗蛋鬼與模範生名單」（naughty and nice list）。（美聯社）

川普政府近日正針對北約盟國（NATO）擬定了一項類似於所謂的「搗蛋鬼與模範生名單」（naughty and nice list），旨在根據盟友對美軍行動的貢獻程度（特別針對是否支持目前的伊朗戰爭局勢）將其分為不同等級，並計畫將以此作為籌碼，對表現不佳的國家實施軍事制裁措施。

根據《POLITICO》報導，三位歐洲外交官與一位美國國防官員透露的消息指出，白宮正根據各國的國防開支以及對美國中東行動的支持度進行層級化分類。其核心標準在於各國是否願意為美國的地區安全利益「出錢出力」。

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事實上，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）早在去年底便公開提出「模範盟友」構想，點名以色列、波蘭、南韓、波羅的海三國及德國為榜樣，並承諾這些「模範生」將獲得美方更實質的青睞。據消息指出，除去前述國家，還包括因為與川普關係密切、積極提供美空軍基地支援後勤，並在敏感的中東補給任務中表現配合的「羅馬尼亞」及「波蘭」，傳出可能會被列為優先受益國。

相較之下，傳統核心盟友英國與法國，以及曾公開反對國防預算佔GDP 5%目標的西班牙，因在伊朗戰事中態度消極或拒絕配合，可能被列入待懲罰的「頑皮盟友」黑名單。

官員也透露，行政部門正研議將部署在「頑皮盟友」境內的部隊、聯合軍演資源及軍售額度，重新分配給願意挺身共擔風險的夥伴，具體實施細節與規模雖「尚未確定」，但資源重組的風聲已讓北約內部風聲鶴唳。

五角大廈政策主管柯比（Elbridge Colby）更直言，川普期望盟友必須在荷姆茲海峽等關鍵維安中，扮演挺身而出的輔助角色。

儘管川普政府已表現強硬的獎優罰劣態度，但美歐政壇對此仍多持質疑立場。共和黨聯邦參議員威克（Roger Wicker）便公開抨擊，認為以這種「輕蔑口吻」對待長期盟友無濟於事，也可能會導致以往同盟友對美國戰略、道德利益的幫助有所變故。

更有前芬蘭官員分析指出，川普團隊正深陷於自行挑起的伊朗戰爭泥淖中，在行政頻寬與軍事資源極度吃緊的現狀下，白宮恐怕難以在應付戰爭之餘，還有餘力對歐洲盟友開闢另一條「外交戰線」。這份名單雖成功挑起北約內部動盪，但真是實質制裁的提前預告，還是僅為逼迫盟友買單的談判籌碼，仍有待觀察。

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