自拍惹禍！南韓空軍F-15K戰機空中擦撞 飛官被追償6萬美元

南韓空軍的F-15K戰機。（路透檔案照）

南韓空軍23日針對2021年發生的F-15K戰機空中擦撞事故公開致歉。此前，南韓國家審計機關監查院（BAI）發布調查報告指出，這起意外竟是肇因於飛官在飛行途中違規自拍與錄影。目前，肇事飛官已被勒令賠償部分損失並離開軍旅。

根據監查院22日發布的報告，這起意外發生於2021年12月，地點位於大邱市附近。當時兩架F-15K戰機正在進行編隊飛行訓練，然而擔任僚機的飛官，為了紀念自己在該單位的「最後一次飛行」，竟在未獲授權的情況下，為了尋找更好的拍攝角度，擅自進行急劇爬升和傾斜機身等計畫外動作。與此同時，長機上的飛官也正在進行錄影。

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就在兩機靠近時，儘管雙方機組人員試圖進行規避，但僚機的尾翼仍撞上了長機的機翼。這起事故共造成約8.8億韓元（約60萬美元）的損失，所幸無人受傷。

監查院在報告中認定，肇事的主因在於僚機飛官為了個人錄影，進行未經批准的機動動作，因此判定該飛官負主要責任。監查院同時批評當時空軍對於飛行中錄影的管控過於寬鬆。作為懲處，監查院命令該名肇事飛官賠償約十分之一的維修費用。

南韓空軍發言人23日在記者會上表示：「對於此事故給公眾帶來的擔憂，我們深表歉意。」空軍方面透露，肇事飛官已受到嚴厲的紀律處分，被暫停飛行任務，且目前已離開軍隊。空軍強調，未來將採取措施加強飛行安全規定，以防止此類事件再次發生。

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