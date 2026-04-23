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    首頁 > 國際

    美伊會談前景未明　川普稱伊朗撤銷處決8名女性計畫

    2026/04/23 04:21 中央社

    美國總統川普今天表示，在他呼籲伊朗釋放8名因參與反政府抗議而被捕的女性、以促進和平談判後，伊朗已終止原定的處決計畫。

    法新社報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）表示：「我非常感謝伊朗和其領導層，尊重我作為美國總統提出的請求，終止了原定的處決計畫。」不過，伊朗否認曾計劃要處決這些女性。

    人權團體指出，至少有一名在今年1月抗議活動中被捕的女性已被判處死刑，另外至少有1人面臨可能遭判死刑的指控。

    川普先前也在社群媒體上提到，釋放這些女性可能有助伊朗在談判中取得有利地位，並轉貼一名活動人士的貼文，文中宣稱有8名女性面臨絞刑。這則貼文中並未提及這些女性的姓名，但附上了她們的照片。

    由巴基斯坦主辦的美伊會談前景目前尚不明朗。雙方先前在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行首輪會談未取得成果，雙方對於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗核計畫仍存在嚴重分歧。

    人權團體指控伊朗政府利用死刑在社會中製造恐懼，並在與美國和以色列對抗的背景下，加強對政治犯的處決力度。（編譯：劉文瑜）1150423

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